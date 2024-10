Motorista Carlos Lima diz que Rua São Mateus não recebe asfalto há 15 anos

O motorista Carlos Lima, de 51 anos, não aguenta mais viver sem asfalto na Rua São Mateus, no bairro do Bengui, em Belém. Na terça-feira (29/10), ele mostrou como o trecho entre a travessa Santa Maria e a Passagem São Tomé está crítico com chão de terra e apenas alguns resquícios de pavimentação. Ele afirma que o asfalto não é renovado há 15 anos.

O motorista Carlos Lima, de 51 anos, não aguenta mais viver sem asfalto (Bruno Macedo | Divulgação)

“A última vez que essa rua teve asfalto faz uns 15 anos. Depois disso, nunca mais. Agora tá essa buraqueira toda aqui. Sem contar que, na época de chuva, isso aqui fica tudo alagado. Temos que colocar o pé na lama para ir aos nossos compromissos”, relata o morador.

VEJA MAIS

Carlos Lima explica que a situação precária da rua também tira a liberdade dos moradores. “Com o período chuvoso, meter o pé na lama é perigoso. Nem saio na rua quando está chovendo. É o inverno todo trancado em casa, porque não dá. É só lama. Aqui é ruim andar de carro ou moto, nenhum carro de aplicativo entra aqui. Nós ficamos presos em nossas casas”, lamenta o motorista.

“Eu espero que possam olhar para nós aqui da Rua São Mateus, porque estamos abandonados há anos. Todas as ruas aqui estão na mesma situação de abandono. Nos sentimos esquecidos, por isso, pedimos para que olhem para nós e nos deem a dignidade que merecemos”, pede Carlos Lima.

A rua não recebe novo asfalto há cerca de 15 anos (Bruno Macedo | Divulgação)

Em nota encaminhada na manhã desta quarta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal". Ainda na nota, a Sesan explicou que "existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, e que a rua São Mateus integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", conclui a nota.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.