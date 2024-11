Moradores se preocupam com árvore pendurada em fios elétricos na Alcindo Cacela

Quem passa pela Avenida Alcindo Cacela, na esquina com a Rua Boaventura da Silva, se assusta ao ver uma árvore que está prestes a cair. Ela está apoiada apenas na fiação elétrica da via pública.

O motorista José Linhares, 60 anos, que trabalha próximo à área, está preocupado com a possibilidade de a árvore cair e provocar algum acidente na via.

"Essa árvore tem um problema bem sério, pois está quase tombando. Se você prestar atenção, ela está apoiada apenas pela fiação elétrica. No momento em que der um vento forte, ela vai cair", destaca o morador da área.

Ele afirma que o perigo é visível e aguarda que providências sejam tomadas para evitar graves acidentes envolvendo motoristas e pedestres. "Um dia desses, um rapaz bateu com a moto. É uma situação bem preocupante", acrescenta o motorista.

VEJA MAIS

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.