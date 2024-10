Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai na avenida Almirante Barroso e deixa 3 pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas com algumas escoriações após a queda de uma árvore do Bosque Rodrigues Alves, na manhã desta sexta-feira (4/10), por volta das 7h50, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Ainda não há informações sobre o motivo da queda do vegetal, mas 4 veículos foram atingidos. Os feridos estavam dentro de alguns desses transportes e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos carros atingidos pertence a uma agente da Guarda Municipal de Belém. O trânsito ficou bastante lento na área. Muitos condutores que estavam indo para o centro de Belém desviaram pela avenida Dr Freitas para seguirem pela avenida Romulo Maiorana.

Árvore cai em frente ao Bosque Rodrigues Alves na manhã desta sexta (4) Foto: Ivan Duarte | O Liberal

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que os agentes encontram-se na avenida Almirante Barroso. O trânsito da avenida foi desviado para a avenida Dr. Freitas, devido à queda de uma árvore, que atingiu um ônibus, em frente ao Bosque Rodrigues Alves. Ainda segundo a Semob, dfuas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas e foram atendidas por duas ambulâncias do Samu.

O vegetal de grande porte interditou totalmente a avenida Almirante Barroso, inclusive a faixa do BRT, no trecho entre a avenida Dr. Freitas e travessa Lomas Valentinas. Os agentes da Semob estão orientando o trânsito e condutores para garantir a fluidez e segurança viária na área. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e dos bombeiros trabalham na retirada da árvore e possibilitar a liberação da via.

A reportagem apura mais detalhes sobre a queda da árvore com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).