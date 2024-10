Metalúrgico Jander Saraiva denuncia cratera na calçada da avenida Padre Bruno Sechi

Há mais de dois meses, uma cratera ocupa a calçada da avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Tapanã, em Belém, bloqueando completamente a passagem de pedestres. O buraco enorme, localizado próximo à rodovia do Tapanã, mede aproximadamente dois metros e vem causando transtornos e preocupação entre os moradores. A denúncia é feita por Jander Saraiva, metalúrgico de 25 anos, que trabalha nas proximidades.

Jander relata que a população passou a usar o buraco como um local de descarte irregular de lixo. Com isso, os maquinários da prefeitura, ao realizar a coleta, acabam removendo também o aterro, o que agrava ainda mais o problema.

Buraco na avenida Padre Bruno Sechi (Reprodução: Raoni Joseph)

"A prefeitura vem com seus maquinários, retira o lixo e juntamente vai o aterro, sendo que eles tinham que vir para fazer uma reposição desse aterro. Pode ser que brevemente esse muro venha a cair, prejudicar ou causar um acidente. Então, a gente pede aos nossos governantes para que venham, pelo menos, repor algum material aí para tapar esse buraco", diz o metalúrgico.

Com as chuvas, aumenta o risco de erosão e alagamentos, oferecendo um risco ainda maior de acidentes para a comunidade.

"A situação precisa ser resolvida para evitar acidentes, já que aqui passam muitas crianças que vêm da escola, além de veículos que podem não ver o buraco devido à chuva. Graças a Deus não está chovendo, mas quando vem a chuva, alaga, e fica ali bem constante o perigo", conclui.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (4), a Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), informou que, por meio do Departamento de Obras Civis da Seurb, possui o programa de Manutenção de Calçadas Públicas e tem realizado os serviços de acordo com as demandas e necessidades da cidade.

"Diversas frentes de trabalho ocorrem em bairros do centro e da periferia de Belém, incluindo agora a situação dessa calçada na Bruno Sechi, que até o final da próxima semana, receberá manutenção”, afirmou a Secretaria.

Nos casos de obstrução de calçadas, o órgão explicou que, ao receber reclamações e denúncias, realiza fiscalização, vistoria e notificação. Em seguida, dá o prazo de dez dias para o morador regularizar a situação. Caso não faça, a Secretaria vai ao local e faz a correção legal.

A Seurb já aplicou o total de 2.107 notificações por construções irregulares nas calçadas da cidade. Destas, 308 ocorreram neste ano de 2024, até julho. Além disso, foram 518 em 2023; 692 em 2022; e 589 notificações em 2021.

O órgão informou, ainda, que disponibiliza canais de atendimento à população para denúncias referentes à violação do Código de Posturas Municipal, como obstáculos que dificultam a acessibilidade nas calçadas e vias públicas.

O anonimato é mantido e as denúncias podem ser registradas pelo WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h, ou pelo e-mail seurb.nscp@gmail.com, ou por escrito, na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, bairro de Nazaré.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade) com colaboração de Wellyda Farias