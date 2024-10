Cozinheira Rubenita Cardoso reclama de buraco e água parada na estrada do Benjamin, no Bengui

Um enorme buraco na Estrada do Benjamin, no bairro do Bengui, em Belém, tem prejudicado os moradores, há cerca de um ano. Além disso, uma poça de água acumulada também tem gerado desconforto no local, principalmente por conta do odor.

A cozinheira Rubenita Cardoso, de 52 anos, trabalha há um ano na Estrada do Benjamin, o buraco e a poça de lama ficam bem em frente ao restaurante dela. "Aqui é um local com vários comércios, e todo tempo essa água parada, não tem para onde a água escorrer, é muito ruim trabalhar com comida e aqui na frente além desse buraco, ter essa água parada", reclama.

De acordo com a denunciante, há cerca de um ano ela abriu seu estabelecimento na área, e desde então convive com o buraco, que cresce a cada dia, inclusive, causando acidentes."Já estamos vivendo há um ano nessa situação, já pedimos ajuda, mas até agora nada. Só que esse buraco continua crescendo e já aconteceu acidente aqui, uma moto caiu nesse buraco", relata.

A cozinheira Rubenita Cardoso, reclama de enorme buraco e poças de água parada na Estrada do Benjamin, no Bengui. (Bruno Macedo / Reprodução)

A denunciante explica que se sente muito prejudicada com a situação, pois seus clientes não conseguem estacionar em frente ao restaurante. Por ser um ponto de vendas de comidas, o odor da água parada incomoda a clientela. Além disso, o local fica propício para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

"Me sinto prejudicada porque meus clientes param o carro aqui na frente, e como vão entrar aqui? Se está só lama e buraco. Há um ano eu trabalho aqui e continua a mesma coisa, falaram que iam ajeitar e até agora não veio ninguém", reclama.

Rubenita se preocupa com futuros problemas, como a época de chuvas intensas em Belém. "Pagamos nossos impostos para ter uma coisa melhor, mas não estou vendo resultado nenhum. Queria que constasse aqui, porque é uma avenida que está se tornando feia, cheia de buraco, tem bueiro entupido aqui também , porque a água não escorre, complicado isso", fala.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

