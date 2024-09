Comerciante Marcos Conde reclama de bueiro aberto na 'Arcipreste Manoel Teodoro', em Batista Campos

Um bueiro aberto no cruzamento da rua Arcipreste Teodoro com a travessa São Francisco, no bairro Batista Campos, em Belém, pode gerar acidentes. Esse perímetro é estreito e bastante movimentado. E, a todo momento, passam pelo local veículos, motos e pedestres.

Muita gente que passa pelo local sequer percebe a existência do bueiro, que, exatamente por isso, foi sinalizado pela população, que colocou no local um pedaço de pau. Mãe e filho passaram pelo local, na manhã desta sexta-feira (6), e não viram o bueiro.

O comerciante Marcos Conde, 59 anos, mora na rua Arcipreste Manoel Teodoro. “Eu passo aqui e vejo que é um perigo muito grande.Motos, carros, crianças e pessoas de idade podem cair. É muito perigoso”, disse. Marcos afirmou que o bueiro está aberto há algumas semanas. “O bueiro é muito profundo”, afirmou.

Ele observou que aquela área é estreita e apresenta um grande fluxo de veículos. “É uma movimentação intensa todo o tempo: de dia, de noite, de madrugada, todo o tempo. O fluxo de pessoas e de veículos é muito grande”, contou.

VEJA MAIS:

O comerciante não soube dizer se algum morador já solicitou providências ao poder público. Marcos também afirmou que, ao passar por aquele perímetro, redobra a atenção. “Eu procuro manter a distância do buraco, sempre alerta”, disse Marcos. O comerciante também disse que é motorista. “Eu tenho carro e passo de carro todo dia. Eu passo de carro e, também, de bicicleta. Todo cuidado é pouco”, acrescentou.

Naquela área há imóveis residenciais e, também, estabelecimentos comerciais. Marcos Conde observou ainda que aquele corredor de tráfego dá acesso a outras áreas da cidade. “Cidade Velha, Jurunas. O pessoal que vai para a feira do Ver-o-Peso o caminho é esse aqui”, contou.