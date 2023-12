Comerciante Luis Hernani denuncia pontos de sujeira e lama aos arredores da igreja do Tapanã

A comunidade que vive ao redor da Igreja Bom Jesus Samaritano, localizada na avenida Padre Bruno Sechi, com a rodovia do Tapanã, pede ajuda com relação aos vários pontos de lama com lixo, em fileiras, localizadas na avenida Perimetral. A sujeira fica em todo a via e também ao arredor da paróquia, causando transtornos aos moradores e pedestres. Os pontos de lixo pegam parte da via e prejudicam a passagem dos pedestres e veículos. O comerciante Luis Hernani diz que o descaso é reflexo da falta de políticas públicas.

Luis denuncia o grande aglomerado de sujeira que está presente em toda avenida Perimetral (Reprodução / Você Repórter)

"Essa sujeira atrapalha o trânsito. Quando vêm vários carros, se formam uma fila e é preciso parar e esperar o carro oposto passar. Tudo

isso com intuito de fazer uma manobra para desviar esses pontos sujos. O local se transformou em um lixo a céu aberto, moradores

contribuem para isso. O lixo também chega por meio de carroceiros, só não existe mais entulhos porque nós reclamamos", pontua Luis.

Na área, os pontos de lama ficam ao lado de uma grande mata alta que também causa transtornos à vizinhança. O denunciante diz que a situação demonstra uma falta de respeito com os moradores e com os fiéis da igreja, que precisam passar pelo local para ir até a paróquia.

"Existe uma instituição que é a igreja e tem esse lixo nas proximidades. As pessoas não respeitam, pois aqui circulam crianças, jovens, idosos em todos os dias, e nessa área aqui, próximo ao encruzamento, fica tudo alagado em períodos de chuva. Esses pontos de sujeiras contribuem para isso. As vezes, as crianças brincam nos alagamentos, mas é um perigo. A sujeira atrai bichos, ratos e as crianças podem até contrair uma leptospirose", conta Luis.

As sujeiras estão causando transtornos na área (Divulgação / Você Repórter)

Os moradores pedem que a Prefeitura faça algo a respeito, já que a situação causa poluição do ambiente e atrai roedores, além de causar

problemas de saúde aos residentes próximos. No mês de outubro, após a ida da equipe do Você Repórter ao local, a Prefeitura de Belém informou que iria enviar uma equipe para averiguar a situação, mas, segundo informações dos moradores, nenhuma medida de limpeza ou manutenção foram feitas na área.

"A comunidade precisa se unir e ter consciência de que também não se deve jogar lixos nesses pontos. Se a gente não tomar alguma providência ou se os moradores também não contribuírem, zelarem pela rua, pode ocorrer riscos de doenças, principalmente para as crianças que brincam por aqui próximo, na praça. Essas sujeiras trazem animais peçonhentos, doenças e tudo isso pode piorar se não for feita a nossa parte", alerta o comerciante.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

