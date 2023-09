Analista João de Deus reclama de sujeira deixada por equipes de limpeza em avenida do Tapanã

Na avenida Perimetral, localizada no conjunto Cordeiro de Farias, atrás da Paróquia Jesus Bom Samaritano do bairro do Tapanã, em Belém, moradores reclamam de entulhos deixados por equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Os restos de sujeira e entulhos foram deixados há três semanas e em vários pontos da via, conforme a denúncia do analista de sistema João de Deus.

O denunciante limpa a área há 10 anos para evitar transtornos (Reprodução / Você Repórter)

João é morador da área e estava varrendo a via para retirar os entulhos quando a equipe de reportagem chegou ao local. "O mato estava há dois metros de altura, as equipes de limpeza vieram e limparam tudo. Falaram comigo na minha casa e até guardei o material deles aqui na minha residência. Eles disseram que na segunda-feira, isso há duas semanas, uma caçamba viria com a pá mecânica, mas, até agora, nada", conta o morador.

O denunciante acrescenta que o problema dos entulhos ocorre por falta de fiscalização do órgão municipal, que não observa como as manutenções estão sendo feitas. "Eles só querem fazer aquele serviço mal feito e vão embora, pois é uma empresa contratada que faz esses serviços", diz João.

VEJA MAIS:

As sujeiras retiradas das calçadas e das valas foram deixadas no meio-fio. Por conta dos entulhos, carroceiros estão utilizando a área para jogar lixo doméstico no local. Comunidades de outras áreas estão contratando os serviços de carroceiros por causa da falta de coleta de lixo, de acordo com as denúncias.

O analista de sistema acrescenta que faz serviços de limpeza nas calçadas próximas a sua casa há 10 anos. "Nesse perímetro, só eu que limpei durante 10 anos. Já encontrei cachorro e gato morto aqui, além de lixo doméstico, por isso eu parei de limpar. Por conta disso, começaram a jogar sofá e outras coisas. Jogam de tudo aqui. O carroceiro vem e joga as coisas na vala", reclama João de Deus.

avenida perimetral do tapanã Os entulhos foram empurrados por caçamba da equipe de limpeza e foi para ao lado do bueiro local Os moradores precisam limpar a via para o acúmulo de sujeira não prejudicar o tráfego de veículos e pedestres Os entulhos derivados da limpeza foram deixados no meio-fio

O motorista Valber Rodrigues, também morador do bairro, reclama sobre a falta de limpeza da via, pois a função de retirada dos entulhos ficou a cargo dos moradores. "Se você for observar esse entulho que fica no final da rua, ele foi empurrado com o trator para o lado do bueiro e, se chover, vai entrar tudo para dentro do esgoto", comenta.

"Nos temos uma precariedade aqui de bueiros. Na frente do conjunto, os bueiros são todos entupidos por conta de uma praça próxima. Aqui aparece pratos e copos descartáveis

que vão tudo para a frente do bueiro. É necessário ter consciência, pois é preciso limpar depois que você termina os seus serviços. Seria maravilhoso se as pessoas tivessem essa consiência", diz Valber.

Por comunicado enviado nesta sexta-feira (01), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe para verificar a situação no Conjunto Cordeiro de Farias e tomar as medidas para solucionar o problema do bueiro a céu abertos. O órgão vai, também, notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

"A Sesan disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059. De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir, fazendo denúncia ao órgão municipal quando se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato, imediato, com as redes sociais da Sesan", comunicou a Sesan.

Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesseWhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas. O projeto Você é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de, acesse www.oliberal.com/voce-reporter . Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.