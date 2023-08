Pedagogo Aguinaldo Rosa reclama de entulho ocupando estacionamento para PcD, na Pedreira

Uma vaga de estacionamento para pessoas que usam cadeiras de rodas foi tomada por entulhos no bairro da Pedreira, em Belém. O flagrante foi feito na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma. Segundo denúncias do pedagogo Aguinaldo Rosa, os entulhos estão impedindo o escoamento da água da chuva para os esgotos. Ele reforça que já faz um mês que os resíduos foram colocados por um vizinho que teria solicitado a retirada dos entulhos por várias vezes e ainda não teve retorno.

Entre os problemas, os entulhos estão obstruindo a vala, danificando parte das calçadas e, com o grande acúmulo dos resíduos, está pegando partes da pista. Por conta disso, os veículos estão parando na faixa de trânsito, causando congestionamentos.

"Eles começaram a colocar esses lixos de materiais de construção e vai acumulando. Mas infelizmente o trabalho de recolhimento dos lixos está meio capenga", conta Aguinaldo.

Aguinaldo Rosa: problema do entulho já dura um mês e pedidos de retirada são ignorados (reprodução)

O denunciante afirma que o órgão municipal encaminhou panfletos informando a comunidade sobre o projeto para o recolhimento de lixos e entulhos. "O projeto é até bonito. Eles saíram distribuindo papeizinhos, dizendo aos moradores que a hora que a comunidade precisasse do serviço, era só entrar em contato com eles. Por isso, os moradores colocam os entulhos nas calçadas, achando que vai ser recolhido", pontua.

Aguinaldo também informou que os moradores aguardam pelo recolhimento dos resíduos, pois já realizaram contatos com o órgão municipal de saneamento. Porém, não receberam nenhuma previsão para a retirada dos materiais descartados e temem pelo crescimento contínuo de entulhos no local.

Entulho toma área destinada a pessoas com deficiência (reprodução)







"Essa situação é triste, porque isso envolve a saúde pública. Essa sujeira atrai rato, também atrai outras doenças, pois com a chegada das chuvas, as águas não vão para o esgoto, pois o entulho atrapalha o escoamento e os alagamentos invadem nossas casas", diz o pedagogo.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota enviada nesta terça-feira (29), que vai enviar uma equipe ao local. Se constatado o problema, o órgão irá notificar a empresa responsável pelo serviço, para que a coleta de lixo na área seja regularizada.

"A Sesan solicita à população que contribua com a fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão.A Secretaria ressalta que de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou.

O órgão municipal de saneamento reforçou sobre o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

