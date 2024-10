Um bueiro sem tampa está causando riscos bem no meio da rua Alacid Nunes, em frente da entrada da Passagem 3, no bairro do Tenoné, em Belém. Moradores colocaram um pneu em cima dele para improvisar uma cobertura. Na manhã da quarta-feira (30/10), o autônomo José Farias, de 68 anos, denunciou o problema e afirmou que vários moradores da área são prejudicados.

Autônomo José Farias denuncia bueiro com pneu servindo de tampa na rua Alacid Nunes (Bruno Macedo | Divulgação)

“Esse buraco ta muito feio para nós aqui, porque está nos atrapalhando em tudo. Para entrar na rua, temos que vir pela contramão, mas, ainda assim, tem o risco de cair no buraco”, reclama o autônomo.

José Farias explica que o buraco surgiu há cerca de 4 semanas e, até o momento, nenhum órgão competente buscou resolver a situação. “Tem umas 4 semanas que esse buraco abriu. Prometeram vir, mas, até hoje, não vieram. Ainda passam alguns carros grandes e jogam os pneus fora. Isso complica mais ainda, nos dois sentidos da ruas o trânsito fica caótico”, aponta o denunciante.

Ele disse que a sinalização com pneu foi a forma que os moradores encontraram para amenizar os riscos. “Esse buraco tinha uma tampa, mas ela quebrou e foi preciso os moradores colocarem pneu para sinalizar. Mas isso atrapalha a gente que está saindo ou entrando na Passagem 3. Isso está horrível, queremos que fizessem uma tampa para fechar esse buraco aí. Está feio, com pneu no meio da rua. Atrapalha muito a nossa entrada e saída”, disse o segundo denunciante.

Pneus foram colocados para cobrir e sinalizar o buraco (Bruno Macedo | Divulgação)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

