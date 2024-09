Autônoma Cléia Frota reclama de falta de sinalização na avenida João Paulo II

Na avenida João Paulo II, trecho do bairro Curió-Utinga, em Belém, não há semáforo e nem faixa de pedestre. A autônoma Cléia Frota, 47 anos, reclama do problema.

"É péssimo viver assim, eu nunca atravesso aqui, não tem condições. Como que o ser humano vai atravessar aqui com uma criança em qualquer horário? Estamos descartados de qualquer respeito ao pedestre, já vi muitos acidentes aqui, sempre tem", relata Cléia, que mora na avenida há 20 anos.

Ela conta que, no período da tarde, os carros passam em alta velocidade, tornando o trânsito perigoso, especialmente pelo fluxo de crianças na área ser intenso. Os moradores clamam por ajuda, pois, embora haja uma parada de ônibus nas proximidades, não conseguem atravessar com segurança para acessá-la.

VEJA MAIS

A autônoma defende que o local necessita de sinalização ou passarela para garantir que os pedestres consigam atravessar a rua com segurança.

"É muito desprezo, me sinto desrespeitada, eu não consigo atravessar para pegar o ônibus, eu só pego na Almirante. Vejo pessoas se arriscando ao atravessar, é trágica a situação. Eu peço mais respeito, que pensem no povo, porque são vidas, são pessoas que precisam trabalhar, ir e vir. Sem sinal aqui em Belém, não tem como viver, porque é muito carro e não tem como uma pessoa descer do ônibus e atravessar sem sinal", conclui.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (26/09), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que existe uma faixa de pedestre em frente ao referido colégio, porém, mesmo assim irá enviar uma equipe técnica para verificar a situação dessa sinalização.

"Nem todo cruzamento ou trecho de via atende aos requisitos para implantação de semáforos, havendo a necessidade de fazer contagem veicular e estudos técnicos, para definir se essa é a sinalização adequada para o local. Para que haja esse processo, há a necessidade de protocolar a solicitação na sede da Superintendência", explicou a Semob.

A autarquia também orientou que o condutor siga as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), lei que regula o trânsito e é conhecida por quem é habilitado. Dirigindo com mais atenção e seguindo as leis de trânsito, evita-se imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)