Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Aposentado Valdeci Maia denuncia valão a céu aberto no Jurunas

A situação se agrava nos dias de chuva ou de maré cheia

Laura Serejo*

O aposentado Valdeci Maia, de 80 anos, morador da Passagem Cacau, no bairro do Jurunas, alerta para o risco de alagamentos e o acúmulo de lixo em um valão a céu aberto na área. Segundo ele, a situação se agrava nos dias de chuva ou de maré cheia, e o descarte irregular de resíduos pela população contribui para o problema. O registro foi feito em 22 de setembro.

VEJA MAIS

image Pintor Santana Moraes diz que alagamento causa mau cheiro no bairro do Jurunas
De acordo com Santana, a situação piora quando chove

image Servidor público Oswaldo Galúcio reclama de parada sem banco na avenida Almirante Barroso
A equipe do Você Repórter foi ao local em janeiro deste ano, mas o problema não foi resolvido

Sobre a história do valão e a recorrência do problema, Valdeci explica:
“Eu sou do tempo em que a ponte era de uma tábua. Nós mesmos, os moradores, fizemos melhorias. Mas, agora piorou, porque a água vem de outros lugares e empaca aqui na frente. Ela retrocede, enche qualquer covinha e contribui para a enchente. Só uma macrodrenagem resolve nosso problema.”.

Ele também critica o descarte irregular de lixo, que agrava a situação do valão:
“Infelizmente, a população joga lixo aqui todos os dias. De geladeira, sofá, qualquer coisa. Mesmo com a coleta, no outro dia o lixo aparece de novo. Semana passada, a igreja ajudou a limpar, mas não resolveu, porque o povo continua jogando.”.

Valdeci alerta para os riscos e transtornos causados pelo acúmulo de água e lixo:
“A água é suja, contaminada. Se chegar até sua casa, você precisa tirar o sapato para atravessar. É difícil, perigoso.”.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de resíduos em Belém, e com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda retorno.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

jurunas

Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Valdeci Maia denuncia valão a céu aberto no Jurunas

A situação se agrava nos dias de chuva ou de maré cheia

23.09.25 15h49

VOCÊ REPÓRTER

Pintor Santana Moraes diz que alagamento causa mau cheiro no bairro do Jurunas

De acordo com Santana, a situação piora quando chove

22.09.25 10h53

VOCÊ REPÓRTER

Servidor público Oswaldo Galúcio reclama de parada sem banco na avenida Almirante Barroso

A equipe do Você Repórter foi ao local em janeiro deste ano, mas o problema não foi resolvido

21.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Regiane Farias reclama de via precária no bairro Parque Guajará

De acordo com os moradores, o problema já existe desde julho deste ano e foi preciso improvisar uma proteção no local, para evitar acidentes

20.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Ana Maria Oliveira reclama de parada de ônibus pichada na Avenida Almirante Barroso

A parada com estrutura moderna foi alvo de vandalismo e está pichada

19.09.25 10h18

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Maria Braz denuncia acúmulo de lixo na travessa 3 de Maio

Apesar das ações de limpeza da prefeitura, população segue descartando resíduos no local

18.09.25 17h20

VOCÊ REPÓRTER

Coletora de material reciclável Priscila Paulino denuncia acúmulo de lixo na Marambaia

Para Priscila, a conscientização dos próprios moradores é fundamental

17.09.25 14h00

VOCÊ REPÓRTER

Zelador Gilberto Santos mostra precariedade na rua Senador Manoel Barata

Conforme o denunciante, o cenário já compromete até o direito de ir e vir

16.09.25 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda