Aposentado Valdeci Maia denuncia valão a céu aberto no Jurunas

O aposentado Valdeci Maia, de 80 anos, morador da Passagem Cacau, no bairro do Jurunas, alerta para o risco de alagamentos e o acúmulo de lixo em um valão a céu aberto na área. Segundo ele, a situação se agrava nos dias de chuva ou de maré cheia, e o descarte irregular de resíduos pela população contribui para o problema. O registro foi feito em 22 de setembro.

Sobre a história do valão e a recorrência do problema, Valdeci explica:

“Eu sou do tempo em que a ponte era de uma tábua. Nós mesmos, os moradores, fizemos melhorias. Mas, agora piorou, porque a água vem de outros lugares e empaca aqui na frente. Ela retrocede, enche qualquer covinha e contribui para a enchente. Só uma macrodrenagem resolve nosso problema.”.

Ele também critica o descarte irregular de lixo, que agrava a situação do valão:

“Infelizmente, a população joga lixo aqui todos os dias. De geladeira, sofá, qualquer coisa. Mesmo com a coleta, no outro dia o lixo aparece de novo. Semana passada, a igreja ajudou a limpar, mas não resolveu, porque o povo continua jogando.”.

Valdeci alerta para os riscos e transtornos causados pelo acúmulo de água e lixo:

“A água é suja, contaminada. Se chegar até sua casa, você precisa tirar o sapato para atravessar. É difícil, perigoso.”.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de resíduos em Belém, e com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda retorno.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades