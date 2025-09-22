Pintor Santana Moraes diz que alagamento causa mau cheiro no bairro do Jurunas

O mau cheiro provocado por um alagamento na Travessa Carlos de Carvalho, esquina com a Rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, em Belém, está incomodando o pintor Santana Moraes, de 58 anos. Em registro feito no dia 17 de setembro, ele afirma que o problema tem atrapalhado tanto os vizinhos quanto quem circula pela área, que é bastante movimentada e cercada por escolas e empresas.

Pintor Santana Moraes (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Já faz tempo que esse problema existe. Aqui tinha dois bueiros, mas não deram jeito. Estão entupidos porque não têm tampa. Se tivessem feito direito, não tinha esse entupimento todo.”, reclama.

De acordo com Santana, a situação piora quando chove. “Em dias de chuva, a água chega na canela. O carro passa, a água vai para dentro das casas. E o mau cheiro é constante, mesmo sem chuva.”.

Além do incômodo, o pintor afirma que há risco de acidentes por causa da estrutura danificada. “Não tem tampa no bueiro. A qualquer momento alguém pode cair, até um carro pode ficar preso. E aí, quem vai pagar o prejuízo? A gente precisa que as autoridades tomem providências.”.

Em nota enviada dia 22 de setembro, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que o perímetro citado, na travessa Carlos de Carvalho com Mundurucus, no bairro do Jurunas, já está recebendo os serviços de zeladoria desde a semana passada. “A Prefeitura reforça que as equipes de desobstrução de bueiros e limpeza urbana seguem atuando no local nesta semana para resolver de vez os problemas citados.", pontua a nota.

"A Prefeitura reforça que tem feito um trabalho contínuo com os serviços de zeladoria em diferentes bairros de Belém. Na nossa megaoperação, realizada no bairro da Terra Firme, mais de 624 bocas de lobo foram desobstruídas, além de 262 poços de visita limpos, em diferentes pontos.”, acrescenta a nota.