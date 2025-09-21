Servidor público Oswaldo Galúcio reclama de parada sem banco na avenida Almirante Barroso

Uma parada de ônibus localizada na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves, quase na esquina com a Tv. Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém, continua sem banco. A equipe do Você Repórter foi ao local em janeiro deste ano, mas o problema ainda não foi resolvido. O denunciante Oswaldo Galúcio, servidor público de 67 anos, detalha o problema. O registro foi feito em 12 de setembro.

“Isso é descaso do governo, eles deveriam ter mais atenção com relação ao urbanismo. O cara promete muita coisa e não faz, esse é o grande problema da nossa política hoje em dia, não cumprem a promessa. A gente está nessa situação aqui”, afirma Oswaldo.

O servidor conta que frequenta a parada há muito tempo, pois é o local onde pega o ônibus para voltar para casa. “A sorte que eu tenho é que moro aqui perto, na Pedreira. Isso já tem anos, vai de 8 a 10 anos que está nessa situação, sem banco”.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL). Em nota, a pasta informa que “estudos estão em andamento para revitalizar e implantar novas paradas de ônibus. A SEGBEL ressalta que todas as demandas da população estão sendo cuidadosamente analisadas, com o objetivo de oferecer uma infraestrutura de transporte público que atenda às necessidades”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades.