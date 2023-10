Aposentado José Luz reclama da passagem de veículos pesados nas ruas da Cidade Velha

Além de atrasos das obras de drenagem, já denunciados pelo Você Repórter, a rua São Boaventura, no bairro da Cidade Velha, também sofre com os problemas derivados do alto tráfego de veículos pesados. O fluxo contribuiu para aparição de mais trechos esburacados no já maltratado perímetro. O aposentado José Luz, morador do bairro, diz que a via não suporta a passagem de caminhões e diz que o caminho deve ser proibido a esses tipos de veículos.

José diz que a rua está intrafegável e que a passagem de veículos de carga contribuem para o surgimento de buracos (Reprodução / Você Repórter)

"Além desse lamaçal e forte odor do lixo retirado das valas, tem outra coisa também que acho importante falar que são esses transportes de caminhões. Em outros bairros com ruas estreitas, eu vejo placas que alertam a proibição de passagem de caminhões de grande porte, com não sei quantas toneladas. Mas aqui na Cidade Velha, fica por isso mesmo, não tem placa e passa vários veículos pesados", reclama José.

VEJA MAIS:

O denunciante diz que a rua São Boaventura dá acesso a portos. Por conta disso, há um alto tráfego de caminhões de cargas. Devido às obras de drenagem, a via está frágil e imprópria para o trânsito. Mesmo assim, ainda ocorre a passagem de diferentes veículos, mesmo com o congestionamento provocado pelos buracos. José diz que a locomoção dos caminhões de carga contribui para que os buracos cedam cada vez mais.

"Não estou querendo ensinar as pessoas a trabalharem, mas o correto seria chegar na rodovia, com o seu caminhão, logo depois pegar as cargas e colocar em caminhões-baú para a distribuição. Aqui na Cidade Velha, as vias são estreitas e tem prédios históricos. Não dá para esses veículos ficarem circulando tranquilamente", alerta o morador.

tráfego de caminhões de carga A via possui um alto tráfego de caminhões pesados Os veículos de carga também ficam estacionados no local Devido às obras de drenagem, a via está frágil e imprópria para o trânsito

José acrescenta que esse problema é constante e, com a paralisação das obras, teme que a situação piore no local. "Com referência a obra, os trabalhadores só voltaram ao local depois de muitas denúncias feitas, pois isso (a manutenção) estava parada. O bairro da Cidade Velha precisa de um pouco mais de atenção", disse.

Na última quarta-feira (11), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai encaminhar uma equipe para realizar visita técnica na rua São Boaventura e analisar a situação reportada. A partir disso, o órgão disse que vai tomar as providências necessárias.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.