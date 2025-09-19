Aposentada Ana Maria Oliveira reclama de parada de ônibus pichada na Avenida Almirante Barroso

Um ponto de ônibus, com estrutura moderna, na avenida Almirante Barroso, entre a avenida João Muniz e a avenida B, no bairro Castanheira, foi alvo de vandalismo e está pichado. Segundo a aposentada Ana Maria Oliveira, de 75 anos, o principal problema é a falta de educação da população. O registro foi feito na última segunda-feira (15).

“Eu acho que está faltando educação para as pessoas. Eles [gestão municipal] fazem uma coisa e procuram ajeitar, mas o povo não tem educação”, reclama. Ana destaca que o problema não é somente no local, e que outras paradas da região metropolitana também estão em situação precária.

“Fica muito feio, e quem vem de fora diz que a cidade está péssima. Os próprios paraenses que já saíram daqui e estão para o Sul, criticam Belém, como se eles nunca tivessem morado aqui”, afirma. A usuária de transporte público aguarda por ações para a solução do problema.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e à Guarda Municipal de Belém, no entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades.