Coletora de material reciclável Priscila Paulino denuncia acúmulo de lixo na Marambaia

Na Rua Esperanto, esquina com o Canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém, a insatisfação com o acúmulo de lixo e entulho é grande. A coletora de material reciclável Priscila Paulino, de 35 anos, afirma que a situação atrapalha a rotina de quem passa diariamente pelo local. O registro foi feito dia 9 de setembro.

Coletora de material reciclável Priscila Paulino (Foto: Luiz Moura | Especial para O Liberal)

“Todo dia eu passo por aqui com meu carrinho. Fica muito ruim da gente passar, às vezes o lixo sufoca. Tem crianças que moram perto, isso pode transmitir dengue e trazer bichos. A gente apela que alguém possa olhar para nós aqui, nessa rua.”, disse.

Além de sacolas plásticas e resíduos domésticos, a área recebe descarte irregular de sofás, geladeiras e até eletrodomésticos. “Às vezes não é só morador de rua que joga lixo, é carroceiro, gente do nosso grupo, até moradores. Um joga, o outro vê e faz igual. Se a gente se unir e apelar por uma limpeza, melhora para todo mundo.”.

Para Priscila, a conscientização dos próprios moradores é fundamental: “ É preciso esperar a coleta. Não é jogar em qualquer lugar. Se a gente tiver consciência e se unir, dá para manter a natureza limpa.”.

Em nota, enviada dia 17 de setembro, a Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que o local citado é considerado um ponto de descarte irregular, já limpo pelas equipes operacionais.“A coleta domiciliar na área ocorre regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

A empresa também oferece a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros).

O serviço pode ser solicitado pelo Canal de Atendimento ao Cidadão: (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das ​14h às 17h. O recolhimento é realizado em até 72 horas após a solicitação. A Ciclus reforça a importância de que os resíduos sejam descartados apenas nos dias, horários e locais definidos para cada bairro, contribuindo para a limpeza urbana e evitando acúmulo de lixo nas vias públicas.” acrescenta a nota