Torta de banana com farinha láctea faz sucesso e relembra a infância; veja

Algumas experiências gastronômicas vão além do paladar e trazem memórias afetivas com sabores que marcaram gerações. Pensando sempre em surpreender com suas collabs inéditas, o Nanica, rede de franquias de tortas, famosa por sua Banoffee, juntou se com Farinha Láctea Nestlé, primeiro produto da empresa suíça e reconhecido por seu sabor único, para o lançamento da Banoffee de Farinha Láctea, novidade que promete fazer uma viagem no tempo e conquistar muitos consumidores.

A receita é feita com massa de biscoito ao leite, um delicioso creme de Farinha Láctea Nestlé, bananas frescas e chantilly. Para finalizar, uma generosa camada de Farinha Láctea Nestlé, que deixa um toque especial. "Essa parceria com a Nestlé era um grande sonho e essa combinação especial e, ao mesmo tempo, tradicional, foi o match perfeito", afirma Thais Costa, CEO do Nanica Brasil. "Queremos conectar diferentes gerações e ao mesmo tempo celebrar a atualidade com o sabor inconfundível da nossa Banoffee. Com certeza o sabor vai conquistar muitos públicos", completa.

A Banoffee de Farinha Láctea estará disponível em Belém e em todas as unidades do Nanica desde o dia 1º de outubro de 2024. O produto é uma edição limitada, e promete encantar consumidores de todas as idades até 15 de novembro de 2024, quando ecerra a edição.

Sobre o Nanica

Em 2018, com um ponto de venda em uma viela da Rua Augusta, em São Paulo, os cozinheiros e amigos Léo e Tito, saíram de Curitiba e trouxeram sua Banoffee para conquistar o coração dos

paulistanos. Em seguida, o Nanica ganhou um novo apaixonado: o artista Tiago Abravanel. Juntos, abriram 13 operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Em 2021, a holding SMZTO, também entrou na sociedade, com o intuito de expandir o Nanica para todo o Brasil através do franchising, que chegou em Belém no mês de outubro de 2023. Com mais de 60 lojas espalhadas em todo o território nacional, a fórmula do sucesso é feita de banana, doce de leite caseiro, chantilly especial da casa e muito amor e criatividade.