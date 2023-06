Bolo de maionese: aprenda a fazer o bolo da Ana Maria Braga para desfrutar no lanche da tarde

Você já ouviu falar no bolo de maionese? Essa foi a receita apresentada no programa da Ana Maria Braga, desta quinta-feira (08), na TV Globo. Embora o nome possa soar estranho, o sabor é delicioso. O bolo é uma criação da cozinheira Luzinete Veiga. O passo a passo foi apresentado durante o Mais Você e pode ser uma ótima opção para um lanche da tarde.



O bolo leva maionese gelada na massa, além de leite em pó, suco e raspas de laranja. Ele ainda é finalizado com laranjas glaceadas e cobertura fondant. O passo a passo é simples e rende 10 pedaços para toda a família apreciar. Veja como fazer o bolo de maionese!

VEJA MAIS

Ingredientes:

Cobertura fondant:

1 e 1 quarto de xícara de chá de açúcar de confeiteiro (ou 215 gramas)

1 quarto de xícara de chá de suco de laranja (ou 60 mililitros)

Laranja glaceada:

1 xícara de chá de açúcar

Meia xícara de chá de água

1 laranja cortada em rodelas de aproximadamente 2 centímetros



Bolo de maionese:

5 ovos

1 xícara de chá de maionese gelada

1 xícara de chá de leite

Suco de 1 laranja

2 xícaras de chá de açúcar

Meia xícara de chá de leite em pó

3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de raspas de laranja

Modo de Preparo:



1 - Cobertura fondant:

Em uma tigela, coloque 1 e 1 quarto de xícara de chá de açúcar de confeiteiro. Adicione, aos poucos, 1 quarto de xícara de chá de suco de laranja, mexendo continuamente com um batedor de arame até obter uma cobertura cremosa. Reserve.

2 - Laranja glaceada:

Em uma panela, adicione 1 xícara de chá de açúcar e meia xícara de chá de água. Leve ao fogo alto e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, até que a mistura se transforme em uma calda em ponto de fio.

Desligue o fogo e acrescente as rodelas de laranja à calda. Deixe-as descansar ali por cerca de 10 minutos.

Retire as rodelas de laranja da calda e coloque-as em uma grade para que sequem.

3 - Bolo de maionese:

No liquidificador, coloque 5 ovos, 1 xícara de chá de maionese gelada, 1 xícara de chá de leite, suco de 1 laranja, 2 xícaras de chá de açúcar e meia xícara de chá de leite em pó. Bata a mistura por 2 minutos. Desligue o liquidificador, transfira o creme resultante para uma tigela e reserve.

Em outra tigela, adicione 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Misture bem. Na tigela com o creme batido, acrescente as raspas de 1 laranja e misture. Adicione, aos poucos, a mistura de farinha de trigo com fermento, mexendo com um batedor de arame, até obter uma massa homogênea. Transfira a massa para uma forma untada com margarina e enfarinhada, com furo no meio, de 24 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura.

Coloque a forma no forno preaquecido a 180 graus Celsius por apenas 5 minutos e, em seguida, deixe assar por aproximadamente 45 minutos, até que o bolo fique dourado. Retire do forno e deixe esfriar. Após esfriar, desenforme o bolo e distribua a calda da laranja glaceada sobre ele.



Deixe o bolo descansar por aproximadamente 5 minutos, até que a superfície esteja seca. Regue o bolo com a cobertura fondant, decore com as laranjas glaceadas e sirva.