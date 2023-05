Ana Maria Braga abre "Mais Você" fantasiada de personagem de "Homem-Aranha No Aranhaverso"

Na manhã desta sexta-feira (26), a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do "Mais Você", da TV Globo, ao abrir o programa vestindo uma fantasia inspirada no filme "Homem-Aranha No Aranhaverso", para promover a animação que será exibida na"Sessão da Tarde" de hoje, às 15:35. A loira aparece andando de costas com um capuz escondendo sua verdadeira identidade, enquanto Louro Mané demonstrava não saber quem era. Após se revelar, a apresentadora surpreendeu mais ainda após simular, com a ajuda de efeitos especiais, estar soltando teias de aranha na tela. Veja o vídeo:

"Namaria", como é apelidada, surgiu vestida de Gwen-Aranha, uma das protagonistas do filme de animação. O papagaio, por sua vez, utilizava um roupa que remetia ao Homem-Aranha. Nas redes sociais, os internautas repercutiram o momento do programa. "Como eu amo o Brasil. Meu Deus, ligar a TV às 11 da manhã e ver Ana Maria Braga e Louro Mané de Homem-Aranha", comentou uma. "Ana maria Braga um dia está como rockeira e no outro como Homem-Aranha", brincou outro, fazendo refência que a apresentadora tem o costume de surgir com as mais diversas caracterizações.

No próximo dia 1 de junho, a Marvel lancará o filme "Homem-Aranha: Através Do Aranhaverso", que contará a história de Miles Morales se aprofundando no multuiverso e percebendo que nem todo Homem-Aranha pensa da mesma maneira. Confira o trailer:

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)