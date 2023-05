Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (26/05), às 15h40, o filme "Homem-Aranha No Aranhaverso", dirigido por Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman e dublado originalmente por Shameik Moore, Nicolas Cage, Lily Tomlin, Liev Schreiber, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Homem-Aranha No Aranhaverso", Miles Morales é um jovem negro morador do Brooklyn e o novo Homem-Aranha, inspirado no Peter Parker, que já morreu, No entanto, ao fazer uma visita ao túmulo do ídolo,o próprio Peter aparece para ele, vestindo a roupa conhecida de héroi debaixo de um sobretudo. Ele se surpreende mais ainda quando descobre que Parker é de uma realidade paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.

Veja o trailer de “Homem-Aranha No Aranhaverso”

Título original: Spider-Man: Into The Spider-Verse

Classificação: 10 anos

Duração: 1h57min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Animação, Família

Lançamento: 10 de janeiro de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)