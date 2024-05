Almoço completo para o Dia das Mães: 4 receitas de um cardápio caprichado e super saboroso

Neste Dia das Mães, que tal presentear sua mãe com um almoço inesquecível, preparado com todo o carinho e sabor? Para te ajudar nessa missão, o Oliberal.com separou um menu completo com 4 receitas deliciosas, desde uma entrada sofisticada até uma sobremesa irresistível. As opções incluem peixes, molhos e massas.

Confira como preparar um almoço completo para o dia das mães:

Sugestão: Arroz doce, salada crocante, macarrão mediterrâneo e peixe grelhado com maionese

O perfil no YouTube da Ju Frugal Receitas traz o passo a passo desse cardápio completo. Veja:

1- Sobremesa - Arroz doce:

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz agulhinha

3 xícaras (chá) de suco de laranja

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou adoçante

1 colher (café) de cravo

500g de iogurte natural sem açúcar

Melaço de cana à gosto para finalizar

Canela em pó à gosto para finalizar

Modo de preparo

Coloque o arroz junto com o suco de laranja, açúcar mascavo e o cravo. Misture antes de levar ao fogo. Leve ao fogo baixo e cozinhe por cerca de 20 minutos. Acrescente o iogurte natural e misture. Transfira a mistura para um refratário e adicione o melaço de cana. Por fim, coloque a canela em pó.

2- Entrada - Salada Crocante:

Ingredientes

180g de vagem

1 cenoura média

1 pepino médio

1 tomate

1 cebola roxa

Sementes de abóbora à gosto

Cranberries à gosto

Sal à gosto

Pimenta do reino à gosto

Azeite de oliva à gosto

Modo de preparo

Após a higienização adequada, corte a vagem ao meio e a tempere com sal, pimenta do reino e azeite de oliva, e misture; Aqueça uma frigideira em fogo baixo e grelhe a vagem. Reserve; Passe a cenoura no ralador; Corte o pepino, a cebola e o tomate em cubinhos; Misture todos os ingredientes em um refratário e tempere com sal, pimenta do reino e azeite; Coloque sementes de abóbora e as frutas secas

3- Acompanhamento - Macarrão Mediterrâneo:

Ingredientes

250g de macarrão integral de sua preferência

300g de ricota

200g de tomate cereja

1 cebola roxa

Suco de 1/2 limão

1 maço de escarola

7 colheres (sopa) de azeite

Sal à gosto

Pimenta do reino à gosto

Azeite à gosto para finalizar

Modo de preparo

Junte a ricota, os tomates cereja e a cebola cortada em tiras em um refratário. Tempere com sal, pimenta do reino, suco de limão e o azeite; Leve ao forno médio por 20 minutos. Tempere a ecarola com azeite e refogue-a em fogo baixo até reduzir; Adicione sal e pimenta do reino, e reserve. Cozinhe o macarrão; Despedace a ricota, misture com os otmates e adicione a ecarola. Misture tudo com o macarrão.

4- Prato principal - Peixe grelhado com maionese:

Ingredientes - maionese

1/4 de abacate

1 colher (sobremesa) de azeite

1 colher (sobremesa) de mostarda amarela

1 colher (café) de sal

1/2 colher (café) de pimenta do reino

1/2 dente alho

Suco de 1/2 limão

Ingredientes - Peixe

800g de filés de peixe branco de sua preferência

Suco de 1/2 limão

Sal à gosto

Pimenta do reino à gosto

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Tempere o peixe com sal, pimenta, limão e misture. Deixe marinar por 20 minutos. Para a maionese, misture o abacate, o azeite, a mostarda amarela, o sal, a pimenta do reino, meio dente de alho e o suco de limão. Bata tudo com um mixer e transfira para um pote. Leva à geladeira até o momento de servir. Coloque os peixes para grelhar e reserve. Sirva-os com a maionese.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com