Veja 3 receitas para eliminar gordura da barriga e emagrecer mais rápido

Mês de julho se aproximando e a corrida pelo "corpo perfeito", dentro da perspectiva de cada um, está a todo o vapor. No entanto, muitos dos que já possuem uma rotina de exercícios e dietas se deparam com grandes dificuldades na hora de eliminar gordura da barriga. Para isso, alguns alimentos podem ajudar no processo de emagrecimento - e de forma natural - sem que haja a necessidade de recorrer a recursos extremos e até perigosos.

Dentre os principais alimentos recomendáveis estão o Whey Protein, os ovos e as frutas, que possuem ações regenerativas dos músculos a ajudam a balancear os nutrientes no organismo. Confira 3 receitas para ajudar neste processo de emagrecimento e, assim, ajudar a perder a barriga.

Receita com Whey Protein: Panqueca de Whey

Ingredientes da massa:

1 banana;

1 ovo;

1/2 scoop de whey de chocolate;

Essência de baunilha a gosto;

Adoçante xylitol ou stevia a gosto;

1 colher de sobremesa de fermento em pó.

Ingredientes da calda:

1 scoop de whey de chocolate;

1 pouquinho de água vá adicionando até engrossar;

nibs de cacau.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e coloque em uma frigideira antiaderente, cozinhando até desgrudar da panela. Para a calda, misture o whey de chocolate com um pouquinho de água até engrossar. Depois espalhe nibs de cacau por cima. Por último, é só montar a calda com nibs por cima da panqueca.

Receita com ovos: Pão com ovo mexido cremoso

Ingredientes:

5 ovos

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

3 colheres (sopa) de requeijão

Pão caseiro em fatias

Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata bem os ovos e tempere com sal e pimenta do reino; Coloque a manteiga em uma frigideira antiaderente e, quando estiver quente, adicione os ovos; Mexa bem enquanto cozinha em fogo médio; Quando estiver na consistência desejada, desligue o fogo e adicione o requeijão; Misture bem e coloque a quantidade desejada na fatia de pão, adicione cheiro verde por cima. Sirva!

Receita com frutas: Smoothie nutritivo de banana e frutas vermelhas

Ingredientes:

2 bananas bem maduras (prata, nanica ou banana-maçã)

6 morangos

20 mirtilos

6 amoras grandes

100 ml de água

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes do smoothie de banana e frutas vermelhas; Descasque as bananas, pique elas, os morangos, os mirtilos e as amoras. Congele-as de um dia para o outro; Em um liquidificador ou mixer, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo (reserve algumas frutas para enfeitar); Transfira a mistura para um copo e enfeite com as frutas; Agora é só servir esse smoothie geladinho. Bom apetite!

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com