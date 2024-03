Sanduíche de lombo com creme de milho: saiba como preparar esse lanche leve e delicioso

Para aqueles que são adeptos a refeições mais leves e saudáveis, nada melhor do que receitas que promovam saciedade com a combinação de ingredientes tenham os nutrientes necessários para uma determinada refeição. Quem precisa fazer uma pausa para lanchinhos durante o dia, mas não possui tempo suficiente para preparar uma refeição completa, opções de alimentos mais leves e fáceis de fazer são ideais.

Uma das opções são os sanduíches, que misturam saladas, proteínas e molhos saborosos. Confira como fazer um sanduíche de lombo com creme de milho:

VEJA MAIS

Sanduíche de lombo com creme de milho

Ingredientes

Lombo

400 g de lombo de porco em fatias finas

meia colher (chá) de alecrim fresco

1 colher (sopa) de suco de limão

meia colher (sopa) de MAGGI® Fondor

Creme de Milho

1 cebola ralada;

1 colher (chá) de margarina light;

1 lata de milho-verde escorrido;

2 colheres (chá) de farinha de trigo;

Meia xícara (chá) de Leite em Pó;

1 lata de creme de Leite;

Temperos a gosto;

3 mini baguetes.

Modo de preparo

Lombo

1. Em uma refratária, tempere o lombo com o alecrim, o suco de limão, o tempero de sua preferência e deixe tomar gosto por 30 minutos.

2. Aqueça uma frigideira antiaderente e frite os bifes, dourando bem. Reserve, mantendo-os aquecidos.

Creme de Milho

3. Em uma panela, doure a cebola na margarina e adicione o milho-verde. Acrescente a farinha de trigo e o Leite aos poucos;

4. Deixe engrossar e adicione o creme de Leite;

5. Mexa mais um pouco e tempere como melhor achar;

6. Corte as baguetes ao meio no sentido do comprimento e retire o miolo;

7. Distribua os bifes de lombo e o creme de milho e sirva a seguir;

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com