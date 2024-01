Como fazer sanduíche natural vegano e colorido com ingredientes acessíveis

Os produtos e alimentos veganos estão em alta por fazer parte de uma filosofia de não exploração dos animais, promovendo um estilo de vida que visa a preservação do meio ambiente, como um todo, alcançando cada vez mais adeptos da causa. Com isso, opções de receitas comuns, do dia a dia, estão sendo adaptadas para o veganismo para melhor facilitar o acesso à prática de quem tem interesse.

O Oliberal.com separou uma receita prática e rápida de um lanche saudável e vegano. Confira:

Como fazer sanduíche natural vegano

Ingredientes

Pão de forma integral

1 xícara de espinafre cozido

1 xícara de beterraba cozida

1 xícara de chá de cenoura cozida

1 e 1/2 xícara de chá de água fervente

6 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Junte os ingredientes do sanduíche vegano colorido; Em um liquidificador, coloque o espinafre e cerca de 1/2 xícara de água fervente. Bata até formar uma pasta e reserve; Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e refogue 1/3 da cebola picada e 1/3 do alho até dourar; Acrescente a pasta de espinafre, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos. Reserve; No liquidificador, bata a beterraba com 1/2 xícara de água fervente até formar uma pasta. Reserve; Adicione a pasta de beterraba e refogue-a em 2 colheres de azeite mais 1/3 da cebola e 1/3 do alho. Cozinhe por alguns minutos, tempere com sal, pimenta-do-reino e reserve; Repita o processo, batendo 1/2 xícara de água fervente junto da cenoura. Em seguida, refogue o restante da cebola e do alho no azeite e misture a pasta, cozinhando por alguns minutos e temperando com sal e pimenta-do-reino; Em uma fatia de pão de forma, passe uma camada de pasta de espinafre; Em uma fatia de pão de forma, passe uma camada de pasta de espinafre; Em seguida, acrescente mais uma fatia de pão e passe uma camada da pasta de cenoura; Finalize com mais uma fatia de pão, corte na diagonal e sirva. Bom apetite!

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com