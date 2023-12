Receita para Ano Novo: veja como preparar lentilha para atrair sorte e prosperidade na virada do ano

A lentilha é um prato tradicional da ceia de Ano Novo, pois é considerada um símbolo de fartura e prosperidade. A superstição diz que comer a iguaria no primeiro dia do ano traz sorte e dinheiro para o ano que se inicia. Saiba como fazer uma receita simples de lentilha com linguiça calabresa, para atrair boas energias no ano que está por vir.

Ingredientes

1 e 1/2 xícaras de chá de lentilha

2 xícaras de chá de água

1 cubo de caldo de carne

30 g de linguiça calabresa

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

salsinha picada e sal a gosto

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho de um dia para o outro. Escorra a lentilha e reserve. Pique a linguiça em cubinhos ou fatias, como preferir. Em uma panela de pressão, coloque a lentilha, a água, o caldo de carne e a linguiça picada. Coloque no fogo e espere começar a apitar. Depois disso, deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos em fogo baixo. Assim que estiver cozido, tempere a lentilha com o restante dos ingredientes. Sirva frio.

Dicas

Para uma lentilha ainda mais saborosa, você pode adicionar outros ingredientes, como bacon, bacon defumado, cebola roxa ou pimenta dedo-de-moça.

Se você não tiver tempo de deixar a lentilha de molho, pode cozinhar por um tempo maior, até que ela fique macia.

Para servir, você pode colocar a lentilha em uma travessa e decorar com salsinha picada ou outros ingredientes de sua preferência.

O ritual de comer lentilha na virada do ano

A tradição de comer lentilha na virada do ano é originária da cultura europeia. Acredita-se que o formato redondo e achatado da lentilha se assemelha ao de uma moeda, o que representa riqueza e prosperidade.

Para que a simpatia funcione, é importante comer lentilha no primeiro dia do ano. A tradição diz que você deve comer pelo menos 12 grãos, pois o número 12 representa fartura e abundância.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)