Calcinha no Ano Novo: saiba qual cor usar para atrair o que você deseja em 2024

O ano novo é uma época de renovação e, para quem acredita em superstições, a cor da calcinha que se usa na virada do ano pode influenciar o futuro e ajudar a começar 2024 com o pé direito. A superstição diz que o significado da cor da roupa íntima escolhida é o que definirá todos os próximos 365 dias. Ou seja, escolher a cor da sua lingerie para passar a noite pode te trazer muita sorte, paz, amor, criatividade e até mesmo riqueza. Pensando nisso, separamos os significados das cores de calcinha para te ajudar no Ano Novo.

Calcinha branca para prosperidade

A cor branca é a mais tradicional para o ano novo. Ela representa paz, pureza e renascimento. Se você quer um ano tranquilo e próspero, aposte na calcinha branca.

Calcinha vermelha para paixão

A cor vermelha é associada ao amor e à paixão. Se você quer atrair um novo amor ou apimentar o relacionamento atual, a calcinha vermelha é a sua escolha.

Calcinha preta para força e poder

A cor preta é associada ao poder, à força e ao mistério. Se você quer ir atrás dos seus objetivos e alcançar o sucesso, a calcinha preta pode te ajudar.

Calcinha azul para bem-estar

A cor azul é associada à tranquilidade, à harmonia e ao equilíbrio. Se você quer um ano com mais saúde e paz interior, a calcinha azul é a sua escolha.

Calcinha bege para conforto

A cor bege é associada ao conforto, à leveza e à simplicidade. Se você quer um ano tranquilo e sem grandes mudanças, a calcinha bege é a sua escolha.

Calcinha amarela para riqueza

A cor amarela é associada à sorte, alegria e riqueza. Se você quer atrair dinheiro e sucesso para o seu ano, a calcinha amarela é a sua escolha.

Calcinha lilás para espiritualidade

A cor lilás é associada à intuição, à espiritualidade e à criatividade. Se você quer se conectar com a sua espiritualidade e desenvolver sua criatividade, a calcinha lilás é a sua escolha.

Calcinha rosa para amor e união

A cor rosa é associada ao amor, à união e à harmonia. Se você quer atrair o amor, fortalecer os relacionamentos ou viver um ano mais feliz, a calcinha rosa é a sua escolha.

Calcinha verde para renovação e vitalidade

A cor verde é associada à renovação, à vitalidade e à esperança. Se você quer começar um novo ciclo com o pé direito, a calcinha verde é a sua escolha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)