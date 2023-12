Cores de cada signo para 2024: veja a cor certa para atrair sorte, saúde e prosperidade

O ano novo está chegando e, com ele, a chance de começar tudo de novo. Mas, para quem acredita em Astrologia, é importante estar preparado para os desafios e oportunidades que o ano reserva para cada signo. E uma boa forma de fazer isso é apostar na cor certa para atrair boas energias em 2024.

Para 2024, que é ano de Saturno, o planeta da responsabilidade e da disciplina, cores claras são as mais indicada para a maioria dos signos e podem ajudar a trazer mais equilíbrio e harmonia para a vida. Mas você também pode apostar em uma cor mais específica para o seu signo. As informações são do João Bidu.

Áries

Cor: Vermelho, branco e lilás

Com Júpiter na sua Casa da Fortuna, Áries terá um ano próspero financeiramente. Para aproveitar essa energia, aposte no vermelho, cor que representa paixão, coragem e liderança. Para conter a ansiedade, o branco e o lilás também são boas opções.

Touro

Cor: Rosa e violeta

Touro terá um ano de muito sucesso, com Júpiter, o planeta da sorte, no seu signo. Para aproveitar essa oportunidade, aposte no rosa, cor que representa amor, harmonia e equilíbrio. O violeta também é uma boa opção para aumentar a sua espiritualidade.

Gêmeos

Cor: Azul claro e amarelo

Gêmeos terá um ano de muita criatividade e comunicação. Para aproveitar essa energia, aposte no azul claro, cor que representa inteligência, intuição e paz. O amarelo também é uma boa opção para aumentar a sua positividade.

Câncer

Cor: Branco, prata, vermelho e amarelo

Câncer terá um ano de muita sensibilidade e intuição. Para aproveitar essa energia, aposte no branco ou prata, cores que representam pureza, clareza e paz. O vermelho e o amarelo, em tons clarinhos, também são boas opções para aumentar o seu empoderamento.

Leão

Cor: Preto, branco e amarelo

Leão terá um ano de muito poder e magnetismo. Para aproveitar essa energia, aposte no preto, cor que representa poder, força e autoridade. O branco e o amarelo também são boas opções para aumentar a sua criatividade.

Virgem

Cor: Amarelo e roxo

Virgem terá um ano de muita disciplina e foco. Para aproveitar essa energia, aposte no amarelo ou roxo, cores que representam sabedoria, espiritualidade e equilíbrio.

Libra

Cor: Rosa claro e vermelho

Libra terá um ano de muita beleza, harmonia e equilíbrio. Para aproveitar essa energia, aposte no rosa claro ou rosinha, cores que representam amor, romance e equilíbrio. O vermelho ou o magenta também são boas opções para aumentar a sua determinação.

Escorpião

Cor: Verde e vermelho/salmão

Escorpião terá um ano de muita intensidade e transformação. Para aproveitar essa energia, aposte no verde, cor que representa esperança, renovação e equilíbrio. O salmão e outros tons que tenham o vermelho também são boas opções para aumentar a sua energia.

Sagitário

Cor: Rosa, azul claro e violeta

Sagitário terá um ano de muita alegria, aventura e expansão. Para aproveitar essa energia, aposte no rosa ou no azul claro, cores que representam amor, harmonia e equilíbrio. O violeta também é uma boa opção para aumentar a sua espiritualidade.

Capricórnio

Cor: Verde, violeta e rosa

Capricórnio terá um ano de muito sucesso profissional e financeiro. Para aproveitar essa energia, aposte no verde, cor que representa esperança, renovação e equilíbrio. O violeta e o rosa também são boas opções para aumentar a sua auto-estima.

Aquário

Cor: Azul, rosa e laranja

Aquário terá um ano de muita criatividade, inovação e amizade. Para aproveitar essa energia, aposte no azul, cor que representa comunicação, intuição e paz. Rosa e laranja também são boas opções para aumentar a sua criatividade.

Peixes

Cor: Lilás, azul-piscina, rosa e tons terrosos

Peixes terá um ano de muita intuição, sensibilidade e espiritualidade. Para aproveitar essa energia, aposte no lilás, azul-piscina ou rosa, cores que representam amor, harmonia e equilíbrio. O tom terroso também é uma boa opção para aumentar a sua estabilidade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)