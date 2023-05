O 'santo não bateu': entenda o porquê algumas pessoas têm essa sensação

Muitas vezes as pessoas falam: 'Meu santo não bateu com o dele(a) e essa sentença, que algumas vezes parece ser mais coisa de implicância, pode ser uma realidade e a explicação para isso pode ter relação com o signo de cada um. De acordo com a astróloga Yara Vieira, a influência dos astros pode afetar vários setores da vida, inclusive a amizade.

Alguns signos não são compatíveis devido às suas energias opostas, mas isso não é uma regra, pois se houver respeito mútuo, a amizade pode prosperar. Porém, alguns signos são mais compatíveis do que outros, e a seguir você confere quais os signos que não se dão bem na amizade.

Quais signos não se dão bem no zodíaco?



Áries

Os arianos são conhecidos por serem impulsivos e corajosos, o que pode parecer um tanto brutos para quem os vê de fora. No entanto, sua sinceridade não é geralmente destinada a machucar, mas sim ajudar os outros a evoluir. Para signos mais sensíveis, essa sinceridade pode ser um pouco dura. Além disso, como Áries também tem um pouco de teimosia em sua personalidade, eles podem se irritar facilmente com pessoas igualmente teimosas.

Incompatíveis com Áries: Touro, Peixes e Câncer.

Touro

Com responsabilidade e dedicação, os taurinos optam por trilhar seus próprios caminhos sem tumulto. A teimosia é uma das suas características mais conhecidas, pois buscam a estabilidade e a segurança. Ademais, caso traia a confiança de um taurino, é improvável que consiga reestabelecer a relação, pois para eles, a lealdade é um valor inegociável.

Incompatíveis com Touro: Gêmeos, Aquário e Sagitário.

Gêmeos

Apesar da habilidade de se adaptar a diferentes situações, o geminiano extrovertido pode ser temperamental. Entretanto, o geminiano valoriza a praticidade e fica frustrado em ter que repetir algo diversas vezes. Devido à sua natureza racional, viver em um mundo de fantasia pode prejudicar a amizade com um geminiano.

Incompatíveis com Gêmeos: Escorpião, Capricórnio e Virgem.

Câncer

Pessoas com o signo de Câncer, conhecido por serem muito sentimentais, geralmente não se relacionam bem com indivíduos considerados mais "frios". Porém, são pessoas extremamente leais e sonhadoras, o que faz de um amigo canceriano alguém que sempre estará presente para cuidar de você. No entanto, pessoas muito briguentas ou que ignoram seus sentimentos podem irritar o canceriano.

Incompatíveis com Câncer: Leão, Aquário e Sagitário.

Leão

Os leoninos são extrovertidos e, por vezes, podem parecer impulsivos, mas possuem uma habilidade notável em proteger aqueles que amam. Eles não gostam de ter suas ações questionadas, já que realizam tudo com confiança.

Incompatíveis com Leão: Touro, Virgem e Escorpião.

Virgem

Os virginianos são organizados e perfeccionistas, preferem que tudo esteja em seu devido lugar. Portanto, a filosofia de "deixa a vida me levar" não é compatível com eles, o que pode afetar a amizade quando ocorrem imprevistos, pois podem se sentir um pouco perdidos se as coisas não saem como o planejado.

Incompatíveis com Câncer: Áries, Sagitário e Libra.

Libra

O libriano é conhecido por sua justiça e sensatez, sempre tentando encontrar soluções pacíficas para todas as situações. No entanto, devido à sua tendência a considerar todas as opções para não deixar ninguém de fora, muitos podem achá-lo indeciso. Apesar disso, o libriano tem um grupo de amigos variado, pois busca manter um bom relacionamento com todos. Ele pode se irritar com injustiças e pessoas que não são confiáveis.

Incompatíveis com Libra: Escorpião, Touro e Capricórnio.

Escorpião

Os escorpianos são intensos e persistentes, e não têm tempo para jogos. Apesar da sua seriedade, eles são muito sensíveis e amorosos. No entanto, é importante não ficar no caminho deles, pois os escorpianos não gostam de pessoas que atrapalham a conquista de seus objetivos.

Incompatíveis com Escorpião: Leão, Áries e Gêmeos

Sagitário

O sagitariano é sempre animado para aproveitar a vida e fazer novas amizades. No entanto, pessoas que levam tudo muito a sério podem não ser uma boa combinação para ele. Além disso, ficar cobrando atenção pode irritá-lo, pois preza muito pela liberdade e não gosta de se sentir pressionado.

Incompatíveis com Sagitário: Câncer, Capricórnio e Peixes.

Capricórnio

Metódico e ambicioso, o capricorniano gosta de fazer as coisas à sua maneira, podendo ser visto por muitos como pessimista. Porém, eles são extremamente responsáveis, e uma vez que um capricorniano te chama de "amigo", ele quer dizer isso para sempre.

Incompatíveis com Capricórnio: Gêmeos, Aquário e Leão

Aquário

Os aquarianos possuem um espírito livre que os permite fazer amizades com facilidade, mas eles são seletivos em relação a quem escolhem como amigos. Ativos por natureza, os aquarianos buscam constantemente projetos que possam trazer mudanças sociais. Por isso, quem prefere uma vida mais tranquila e sem agitação pode não se encaixar bem na amizade com um aquariano, o que pode levar a algumas discussões. Além disso, eles não costumam ser muito sentimentais, então a carência excessiva não é algo que funciona bem perto deles.

Incompatíveis com Aquário: Câncer, Touro e Capricórnio

Peixes

O signo de Peixes, o último do zodíaco, é conhecido por ser sentimental e altruísta, sempre disposto a ajudar os outros. No entanto, essa natureza pode levar os outros a vê-lo como intrometido. Apesar disso, o pisciano se preocupa profundamente com o bem-estar das pessoas e, por isso, é capaz de estabelecer amizades com facilidade, desde que não seja dominado pela timidez.

O pisciano prefere amigos honestos e transparentes, que demonstrem seus sentimentos em vez de ocultá-los ou ignorá-los. Ele não se sente à vontade com pessoas que buscam tirar vantagem das outras.

Incompatíveis com peixes: Áries, Aquário e Sagitário