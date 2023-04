Mercúrio Retógrado: veja os signos que podem voltar com o ex neste período

O Mercúrio Retrógrado é um fenômeno astrológico percebido quando o planeta Mercúrio parece, por um fenômeno de ilusão de ótica, estar se movendo na direção contrária ao redor do Sol. Na Astrologia, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação e a expressão, e quando ele está retrógrado, essas áreas da vida podem ficar confusas e caóticas.

Durante o Mercúrio Retrógrado, muitas pessoas podem sentir uma vontade de revisitar o passado, inclusive reatar com um ex. No entanto, é importante lembrar que as decisões sobre relacionamentos devem ser baseadas em comunicação aberta e honesta entre as partes envolvidas, não apenas em um fenômeno astrológico.

Antes de tomar a decisão de voltar com um ex durante o Mercúrio Retrógrado, é fundamental analisar os motivos dessa escolha e avaliar se ambos estão prontos para lidar com as questões que levaram ao fim do relacionamento anterior.

Signos que podem voltar com o ex no Mercúrio Retrógrado

A Astrologia não possa prever com precisão se alguém voltará a namorar um ex durante o Mercúrio Retrógrado, mas alguns signos podem estar mais propensos a fazê-lo. Confira a lista!

Câncer : Os cancerianos são afetuosos e emotivos , valorizando a segurança emocional e a estabilidade em seus relacionamentos. Durante o período de Mercúrio Retrógrado, a nostalgia pode aumentar, fazendo com que eles considerem a possibilidade de reatar com um ex. Eles podem querer reviver os momentos felizes do passado e tentar recriá-los.

: Os cancerianos são , valorizando a segurança emocional e a estabilidade em seus relacionamentos. Durante o período de Mercúrio Retrógrado, a pode aumentar, fazendo com que eles considerem a possibilidade de reatar com um ex. Eles podem querer reviver os momentos felizes do passado e tentar recriá-los. Escorpião : Escorpião é um signo intenso e apaixonado , levando seus relacionamentos muito a sério. Quando um relacionamento acaba, pode ser difícil para eles deixarem o passado para trás . Durante o período de Mercúrio Retrógrado, os escorpianos podem se conectar com um ex para tentar resolver problemas não resolvidos. Eles podem querer explorar a possibilidade de uma segunda chance, especialmente se ainda sentirem uma forte conexão emocional com o ex.

: Escorpião é um signo , levando seus relacionamentos muito a sério. Quando um relacionamento acaba, pode ser para eles . Durante o período de Mercúrio Retrógrado, os escorpianos podem se conectar com um ex para tentar resolver problemas não resolvidos. Eles podem querer explorar a possibilidade de uma segunda chance, especialmente se ainda sentirem uma forte conexão emocional com o ex. Touro : Taurinos são muito apegados aos seus relacionamentos, valorizando a estabilidade e a segurança. Quando um relacionamento termina, pode ser difícil para eles seguir em frente . Durante o período de Mercúrio Retrógrado, os taurinos podem se reconectar com um ex se ainda sentirem uma forte conexão emocional com a pessoa. Eles podem querer revisitar os bons momentos do passado e tentar reacender a chama do relacionamento.

: Taurinos são muito aos seus relacionamentos, valorizando a estabilidade e a segurança. Quando um relacionamento termina, pode ser para eles . Durante o período de Mercúrio Retrógrado, os taurinos podem se reconectar com um ex se ainda sentirem uma forte conexão emocional com a pessoa. Eles podem querer revisitar os bons momentos do passado e tentar reacender a chama do relacionamento. Peixes: Peixes é um signo sensível e compassivo, suscetível a sentimentos nostálgicos durante o período de Mercúrio Retrógrado. Eles têm uma abordagem romântica em seus relacionamentos e podem ter dificuldade em seguir em frente quando um relacionamento acaba. Durante esse período, os piscianos podem ser propensos a reatar com um ex se sentirem que o relacionamento ainda tem potencial e significado emocional para eles.

Quando Mercúrio fica retrógrado?

Da sexta-feira (21) até o dia 14 de maio, é o próximo período de Mercúrio Retrógrado deste ano.

O seguinte será de 23 de agosto a 15 de setembro. O último é de 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro de 2024.