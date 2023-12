Pedras para usar no ano novo: saiba qual usar e o significado de cada uma

Passado o Natal, a mente das pessoas se volta para as festas de Ano Novo. Que cor de roupa usar, qual cor da calcinha, da cueca e outras superstições costumam vir à tona nesse período. Outra tendência é o uso de pedras naturais para atrair boas energias e sorte, sejam elas em formato bruto (para colocar no bolso ou na bolsa), ou em formato de joias, que podem ser colares, pulseiras, brincos e até pingentes, que ajudam a compor o look para a virada.

Quais pedras usar no Ano Novo

Obsidiana : dissolve energias negativas

: dissolve energias negativas Citrino : prosperidade nos negócios

: prosperidade nos negócios Pirita : sucesso profissional, bens materiais, abertura de caminhos e quebra de nós energéticos

: sucesso profissional, bens materiais, abertura de caminhos e quebra de nós energéticos Sodalita : pedra do equilíbrio emocional

: pedra do equilíbrio emocional Olho de Tigre : cristal de coragem, determinação e poder pessoal

: cristal de coragem, determinação e poder pessoal Quartzo Azul : serenidade e vitalidade

: serenidade e vitalidade Quartzo Rosa : equilíbrio no amor

: equilíbrio no amor Ônix : protege contra a negatividade e desenvolve o lado espiritual

: protege contra a negatividade e desenvolve o lado espiritual Quartzo Verde : pedra de cura, calmante e desintoxicante

: pedra de cura, calmante e desintoxicante Ágata Negra: cura, equilíbrio, sorte e abundância

VEJA MAIS

Qual pedra vai reger o ano de 2024?

Em 2024, a pedra que vai reger o ano é a sodalita. Utilizada por gregos e outras civilizações antigas como amuleto de proteção e cura, a pedra Sodalita também ficou famosa por suas propriedades de favorecer a percepção, intuição e sabedoria. Essa pedra tem a capacidade de proporcionar serenidade, autoconfiança e o equilíbrio da mente.

Opção para usar a sodalita: pulseira de bolinhas (Canva)

Indicada especialmente para estudantes, profissionais e pessoas espiritualizadas, a Sodalita é uma pedra indispensável para despertar o melhor dentro de cada um de nós.

Qual a pedra que traz prosperidade?



Uma das principais pedras para atrair prosperidade é a Pirita. Ela ajuda a trazer brilho pessoal para quem usa, melhora a auto-estima e a criatividade.

Pedras citrino e pirita ajudam a atrair prosperidade (Canva)

O Citrino é outra pedra para esse mesmo fim. Ela libera o fluxo da prosperidade, abundância e de realizações.