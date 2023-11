Como fazer peixe assado recheado de forno e deixá-lo suculento e saboroso

O peixe é uma das carnes mais buscadas por quem prefere uma alimentação leve e saudável, por ser uma proteína rica em vitaminas e minerais, além de possuir um índice de gordura menor em comparação às outras disponíveis no mercado.

O peixe assado no forno contribui ainda mais para o percentual saudável do prato, por não ser necessária a adição de grande quantidade de óleo, como é feito no caso das frituras. Confira como fazer peixe assado recheado no forno, que fica suculento, saboroso e prático de ser preparado:

Como fazer peixe assado recheado de forno

Ingredientes

1 peixe inteiro tratado de sua preferência;

1 cebola picada;

1 tomate picado;

1 pimentão picado;

Salsinha ou cheiro-verde picados a gosto;

Sal;

Azeite;

Limão;

200g de farinha de mandioca.

Modo de preparo

Depois de retirada as vísceras, as escamas e etc do peixe, esprema a quantidade suficiente de limão para limpar o peixe, depois lave-o com água corrente. Passe novamente limão para temperar, depois jogue sal grosso por dentro e fora do peixe e reserve o peixe temperado. Misture todas as verduras picadas com a farinha, regando com azeite à gosto, se quiser pode por um pouco de sal refinado para temperar a farofa. Pegue o peixe, coloque sobre um pedaço de papel alumínio, tamanho suficiente para enrolar o peixe por inteiro, abra o peixe e o recheie com a farofa. Depois de recheado, feche o papel alumínio, coloque o peixe embalado em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por uns 5 minutos. Depois de colocar o peixe no forno, deixe-o em temperatura baixa por uns 40 minutos. Após o cozimento, abra a embalagem de alumínio e deixe por mais uns 15 minutos para dourar. Servir ainda quente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com