Ovo de páscoa de travessa: aprenda a receita da sobremesa

A Páscoa é uma das datas mais aguardadas do ano, não só pelos momentos de celebração em família, mas também pelos sabores irresistíveis que surgem na mesa. E para quem busca uma opção diferente do tradicional ovo de chocolate, o Ovo de Páscoa de travessa é a receita ideal.

Confira o passo a passo a seguir:

Ingredientes do Ovo de Páscoa de travessa:

2 latas de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 pitada de sal

Modo de Preparo do Ovo de Páscoa de travessa:

Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o sal. Mexa bem e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até que a mistura atinja o ponto de brigadeiro mole (com consistência cremosa, mas que ainda escorra lentamente).

Após alcançar o ponto, retire do fogo e divida a mistura em duas partes.

Em uma das partes, adicione 150g de chocolate branco e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e incorporado. Na outra parte, adicione 150g de chocolate meio amargo, mexendo da mesma forma.

Agora, é hora de montar as camadas na travessa. Comece com a mistura de chocolate branco, em seguida, adicione a camada de chocolate meio amargo. Repita as camadas, conforme o seu gosto.

Deixe a sobremesa na geladeira por cerca de 6 horas, ou até que esteja bem firme.

VEJA MAIS





Cobertura do Ovo de Páscoa de travessa:

1/3 de xícara de flocos de arroz

150g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo da cobertura do Ovo de Páscoa de travessa:

Em uma tigela, misture os flocos de arroz com o chocolate meio amargo derretido.

Com cuidado, espalhe essa mistura sobre a sobremesa, criando uma camada crocante e deliciosa.

Volte à geladeira até que a cobertura esteja bem firme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)