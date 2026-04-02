Ovo de páscoa de travessa: aprenda a receita da sobremesa
Doce é cremoso e rende porções diversas
A Páscoa é uma das datas mais aguardadas do ano, não só pelos momentos de celebração em família, mas também pelos sabores irresistíveis que surgem na mesa. E para quem busca uma opção diferente do tradicional ovo de chocolate, o Ovo de Páscoa de travessa é a receita ideal.
Confira o passo a passo a seguir:
Ingredientes do Ovo de Páscoa de travessa:
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- 1 pitada de sal
Modo de Preparo do Ovo de Páscoa de travessa:
- Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o sal. Mexa bem e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até que a mistura atinja o ponto de brigadeiro mole (com consistência cremosa, mas que ainda escorra lentamente).
- Após alcançar o ponto, retire do fogo e divida a mistura em duas partes.
- Em uma das partes, adicione 150g de chocolate branco e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e incorporado. Na outra parte, adicione 150g de chocolate meio amargo, mexendo da mesma forma.
- Agora, é hora de montar as camadas na travessa. Comece com a mistura de chocolate branco, em seguida, adicione a camada de chocolate meio amargo. Repita as camadas, conforme o seu gosto.
- Deixe a sobremesa na geladeira por cerca de 6 horas, ou até que esteja bem firme.
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Cobertura do Ovo de Páscoa de travessa:
- 1/3 de xícara de flocos de arroz
- 150g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo da cobertura do Ovo de Páscoa de travessa:
- Em uma tigela, misture os flocos de arroz com o chocolate meio amargo derretido.
- Com cuidado, espalhe essa mistura sobre a sobremesa, criando uma camada crocante e deliciosa.
- Volte à geladeira até que a cobertura esteja bem firme.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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