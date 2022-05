Sushi Ro na Angustura é uma provinha do Japão, mas do Brasil também

A primeira vez que eu comi lamén foi no mesmo dia que comi sushi pela primeira vez. Foi em um velório lá pelos anos 80. Eu era criancinha. Vocês acreditam? Na época, lembro de não ter gostado de sushi, mas eu adorei o caldinho com macarrão.

Muitos anos depois, ouvi falar que na Angustura tinha um sushi que vendia o tal lamen. Na época, a febre era o temaki, mas parecia muito agradável a ideia de tomar um caldo com macarrão, então eu fui, especificamente na quarta. Gostei e passei a ir todas as quartas até que fiz amizade com o Roberto Satoshi, que ficava ali escondido fazendo os sushis e o lamen em uma cozinha pequenininha.

Ele me contou que estava indo ao Japão pela terceira vez, mas com um objetivo específico: aprender mais sobre a lamén. E aprendeu! Quando voltou há uns anos, fui cobaia de vários experimentos de caldo, de macarrão, do que ia de acompanhamento. Engordei um monte!

E agora ele me contou que tem se aproximado da comunidade chinesa em Belém e ele, em homenagem a eles, anda testando um lamen ao estilo de Taiwan, que foi o que eu provei desta vez. E, amigos, eu não sei explicar como algo com ingredientes tão diferentes pode parecer algo tão familiar e do nosso dia-a-dia. Só consigo ligar na minha cabeça que as chamadas Confort Foods, comidas confortáveis, são confortáveis em qualquer lugar quando feitas com muito carinho e respeito por suas origens. Agora eu não sei se termino o texto com um 'arigatô' ou um 'xièxiè', mas, de qualquer forma, obrigado pela experiência.

Conheça:

SUSHI HO

Responsável: Roberto Satoshi

Endereço: Travessa da Angustura, 3220 - Marco.

Funcionamento: Terça a domingo, das 19h às 23h.

Telefone: (91) 99836-6210

Instagram: @sushirobelem