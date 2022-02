Nesta semana, Mediciland foi conhecer os famosos salgados do Pio do bairro do Jurunas

Jurunas é um mundo: é o bairro mais populoso da cidade de Belém e tem muitas opções gastronômicas com altíssima concorrência. Com isso em mente, fui visitar o Eric Pio, no Salgados do Pio.

Uma coisa que é o grande motivador para os empreendedores de rua é a necessidade. E pela necessidade o Eric começou a fazer salgados fritos na garagem da sua casa. Com um grande detalhe: ele era baterista e depois de anos trabalhando com música passou no vestibular em direito e precisava de um reforço de renda para pagar o curso. No fim das contas, ele se encontra na cozinha. Não toca mais em banda, não virou advogado, mas é um salgadeiro de mão cheia.

De uns anos para cá, ele pulou de 20 salgados para 300 por dia. Mas olha que já chegou a 600! Contou sobre essa época sem saudosismos, pois todos os seus salgados são fechados à mão. É um processo super artesanal, mas que garante a qualidade do produto final. Tanto que ele vende alguns para outros lugares na cidade e também por encomenda.

Agora quando a gente fala de recheio, ele faz questão de dizer que a massa dele é fininha justamente por isso: é uma massa que demorou um bom tempo para chegar onde está e que não é que seja um segredo, mas valorizar o trabalho para chegar nesse resultado é essencial. Entre as mais pedidas, a gente tem a unha de caranguejo, obviamente, mas a coxinha não fica para trás até porque, com catupiry, fica muito mais interessante. E sabe um sabor que é diferentão por lá? De temaki. TE-MA-KI! Com salmão, cream cheese e tudo... Também tem outros, mas isso eu deixo para vocês descobrirem na visita ao local ou conhecendo o Instagram deles.

Ainda poderia falar da relação simbiótica que eles têm com o vendedor de caldo-de-cana que fica na esquina, mas essa é uma história para outra hora...

Conheça:

Salgados do Pio

Responsável: Eric Pio.

Instagram: @salgadosdopio

Endereço: Honório José dos Santos com Pariquis - Jurunas.

Funcionamento: Segunda a sexta das 16h às 20h.

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.