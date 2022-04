Mediciland vai ao bairro do Bengui provar as delícias das irmãs Nazaré e Rose

Esbarrei com elas em um evento de feira. Quando me disseram que eram do Benguí, fiquei super curioso. Na primeira vez que fui, não sabia o horário e dei de cara com a porta. Mas finalmente acertei e encontrei 'As Negonas'.

Três irmãs por pura necessidade resolveram empreender em um terreno da família vendendo lasanhas, bolos e sopas. Só que a Telma foi viver um grande amor fora do Estado e hoje Nazaré e a Rose tocam o espaço. Me contaram que tudo começou com um curso de panetone que abriu os olhos delas para as oportunidades de negócio no bairro. De lá para cá, somam-se 12 anos fazendo o que gostam: alimentar as pessoas.

Uma das coisas que eu estou gostando muito de contar essas histórias são as oportunidades que esses pequenos empreendedores abrem. É notável sempre no entorno diversos outros negócios vão abrindo por força de vontade e necessidade do nosso povo que enxerga em histórias como d'As Negonas oportunidades de transformação.

Me falaram que a Lasanha de Frango é a pedida, vendendo perto de 50 porções por dia. E é generosa! Essa do vídeo é só porque eu ainda queria provar outras coisas. E achei uma das coisas que eu sou alucinado desde criança: TAÇA DA FELICIDADE, com frutinhas. Meus amigos... Creme de cupuaçu, pedaços de pudim e puro gostinho de infância, pelo menos para mim que nasci pelos 80s. Só pela taça já valeu o meu rolê, mas essa história delas de transformação do local foi que a satisfação veio.

Conheça:

AS NEGONAS

Responsável: Nazaré e a Rose

Endereço: Passagem Ferreira Filho, 18 - Benguí

Funcionamento: Sexta a terça de 19h30 a 0h.

Rede social: @asnegonasoficial

Telefone: (91) 98357-0471.

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.