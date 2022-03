Mediciland apresenta o badalado e cultural Siguaraya, que fica no Umarizal

A primeira vez que eu ouvi falar da Alba e do Gabier, eles tinham uma hamburgueria que fazia uns temperos caribenhos para os seus burgers. De lá para cá, muita coisa mudou e assim surgiu o Siguaraya.

O casal de venezuelanos fez de Belém a sua casa, aqui criam seus filhos e seu negócio virou suporte e referência não só para os outros conterrâneos, mas também para diversos imigrantes que passam invisíveis aos olhos da maioria dos belenenses. No dia que estávamos gravando, tinham colombianos e beninenses por lá. Gabier era diplomata e agora faz a gestão do restaurante. Alba era jornalista e cuida da cozinha.

Das reviravoltas que a vida dá, hoje o Siguaraya é um queridinho da juventude, mas também encontramos outras faixas de idade justamente por sua diversidade cultural e gastronômica. Mesmo o espaço no Umarizal sendo modesto, tem dias com muito movimento. Sempre estão com alguma novidade de outros países latinos... Se acharam!

Nesta visita, eu comi patacones e arepas. As "patacos" são bananas amassadas de forma rústica e fritas com uma carne assada por cima e um molho, enquanto as arepas são uma espécie de pão feito com farinha de milho que você pode rechear de diversas maneiras. Talvez seja muito simplório enxergar a arepa como um sanduíche, então prefiro deixar o convite para que o leitor possa ir lá e conhecer um pouco mais da cultura alimentar dos nossos hermanos.

Conheça:

Siguaraya - Gastronomia y Cultura Latina

Responsáveis: Alba e Gabier

Instagram: @siguarayalatinogastro

Endereço: Rua Diogo Móia, 947

Funcionamento: Terça a domingo das18h à 0h.

Informações: (91) 99371-2013

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.