Médici visita o Beiju Xica na Brás

Roberto Hundertmark é um grande amigo, antes de ser um grande chef de cozinha. Logo que foquei em comunicação para gastronomia, fizemos muitos eventos, cozinhas secretas e considero um dos cozinheiros mais criativos com atuação em Belém hoje.

Hoje, ele comanda a cozinha do Beijo Xica na Braz, um espaço charmosíssimo com uma comida autoral e afetuosa “feita com amor e carinho” como ele mesmo diz. O que aí a gente percebe não só o apego pelo que faz, mas também pela origem dos produtos que usa no restaurante. Muitas coisas vêm de um sítio na cidade de Vigia, duas vezes por semana. Uma logística que se a gente botar no mapa é até tranquila para quem quer colocar qualidade na mesa.

O chef botou à prova dois pratos: um de Ostras que vieram de São Caetano de Odivelas e também Pirarucu fresco vindo de Santarém. O trio de tacos de ostras empanadas é de um sabor absurdo e ao mesmo tempo delicado, para comer com as mãos e mesmo para quem não é fã do marisco, ele está devidamente frito e isso muda completamente a textura. O Pirarucu foi servido com brotos, rabanete, purê de côco e um toque de acerola, que é basicamente uma assinatura do chef. O peixe grelhado é agradável sempre, mas os outros elementos enriquecem em texturas diferentes o serviço e quem brilha é o purê, como algo muito diferente e que explode de sabor na boca. Também recomendo do cardápio o Carré de cordeiro empanado em ervas amazônicas. Fantástico!

Conheça:

BEIJU XICA

Endereço: Braz de Aguiar, 139 - Nazaré

Funcionamento: De terça a sexta das 11h às 23h / Sábado de 9h a 0h / Domingo de 9h às 17h

Instagram: @beiju_xica

Telefone: (91) 98885-8563