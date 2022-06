Médici conversa com Ricardo Costa do The Premium Steaks

Ricardo Costa é um dos chefs mais dinâmicos de Belém. Ele é proprietário da The Premium Steaks uma casa de carnes, The Pug Osteria com sua cozinha ítalo-americana e The Brás Burger uma hamburgueria delivery.

Na conversa com ele, nos contou como foi adequar os seus negócios para modelos de franquia para fora do Estado. Um dos poucos empresários paraenses do ramo de gastronomia que tem atuação fora do Pará.

Ricardo pode ser apaixonado por massas, vender hambúrgueres mas a gente vê o olho dele brilhar mesmo é quando fala de carnes, no vídeo ele aproveita e conta sobre o short rib, um corte bovino dianteiro que ele serve divinamente mal passado, croquetas de costela crocantes por fora e suculentas por dentro, ovo empanado com gema mole uma delícia e língua bovina assada já fatiada bem fininha.

Conheça:

The Premium Steaks

Responsável: Ricardo Costa

Funcionamento: Todos os dias: Segunda: 18h às 0h / Terça a domingo: 9h às 0h

Redes: @thepremiumsteaks

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.