Guaraná do Jeová há 22 anos no Gleba 3

Essa semana, quero contar um pouco a história do seu Jeová. Há 22 anos, vendendo guaraná.

Na divisa da Marambaia com o Jaderlândia, ele conta como desenvolveu seu segredo e das modificações que fez de uma receita original do Amazonas vinda direto de Maués a capital mundial do guaraná ao longo das duas últimas décadas.

Vitaminados, mas também conhecido como Guaraná do Jeová é um patrimônio da região, movimentando a área há duas décadas. Sendo um dos pioneiros do Guaraná da Amazônia na Cidade e também um dos primeiros a colocar abacate na receita, o que convenhamos, fica incrível.

Conheça:

Vitaminados

Responsável: Seu Jeová

Endereço: Rua C, Conjunto Cohab Gleba 3, 312D - Marambaia

Redes: @viitaminados

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.