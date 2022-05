Do direito à doceria: Bebel Lima conta um pouco da sua trajetória

Fui visitar a Bebel dessa vez lá pelo bairro do Umarizal. O negócio que começou como Sweet by Sisters, hoje chama Sweet Bebel Lima e ela garante que ainda deve mudar mais uma vez. E isso tem tudo a ver com a própria Bebel se encontrando como empresária, entendendo seu negócio, suas demandas e seus públicos.

É nítido que houve ajuda na construção inicial do negócio, na ocupação da casa do pai, no que ela conta sobre como começou tudo. Mas onde ela chegou, chegou por mérito. Hoje, ela é presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Pará (Abrasel) e lida, além do seu negócio, com a articulação pública, eventos e o que mais surgir no entorno dessa associação, trazendo para o associativismo de hospitalidade não só inovações, mas também uma visão feminina, jovem e com gás para realizar.

A Sweet by Bebel Lima fica ali na Generalíssimo em um casarão da família reformado, onde você encontra não só arquitetura, mas doces, salgados e pratos, independente do horário que for por lá. Eu lembro como o ambiente era antes, muita madeira, muito clássico, mas quando olho hoje em dia, é sempre um impacto visual da forma mais agradável possível. E a área externa, com todas as plantas, é um convite a ficar ali por horas e horas, um verdadeiro jardim.

Além dos cafés e salgados, uma torta Maria Isabel, eu queria era saber da estrela da casa: Maria Tereza é um sorvetão de geladeira, daqueles que era muito comum em aniversários nas décadas de 80 e 90, mas isso não tira o brilho dela. Muito pelo contrário, pois cada colherada, além das texturas em camadas de chocolate, creme e clara, vem junto uma dose muito saborosa de nostalgia, e você ainda pode botar ganache de cobertura.

Conheça:

Sweet by Bebel Lima

Responsável: Bebel Lima

Endereço: Avenida Generalíssimo, 355 B

Funcionamento: Terças, quartas e domingos das 12h às 20h. De quinta a sábado das 12h às 21h.

Telefone: (91) 98227-1919

Instagram: @sweetbybebellima