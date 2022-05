De Vigia para Belém: Pizza do Fábio se destaca com receitas regionais

Não é um caminho tão grande da Vigia até Belém, exceto se essa rota for a do empreendedorismo. Mas isso não foi empecilho para o Fábio e a Josi chegarem com sua pizzaria em Belém.

Há 10 anos, Josi sustentava a casa, enquanto Fábio cuidava dos afazeres domésticos e cuidados com o filho do casal. Aprendeu o ofício com um primo e começou a fazer pizzas na cidade da Vigia, a 100km de Belém.

Medici, Josi e Fábio em gravação do Mediciland . (Márcio Nagano)

As pizzas foram um sucesso na cidade e o espírito empreendedor do casal sussurrava para eles usarem insumos amazônicos e assim foram desenvolvendo o seu negócio até ganharem visibilidade nacional com sua pizza de caranguejo há alguns anos. Com isso, os sussurros passaram a uma voz bem compreensível que dizia “tá na hora de abrir em Belém!”.

Há três anos, abriram a unidade no bairro do Marco e aprenderam durante a pandemia todos os altos e baixos do negócio. Difícil, mas sem amolecer para a vida. Sempre juntos!

E agora resolveram lançar um novo sabor: Tapajônica feita com pirarucu, banana da terra, queijo, cebolas e pimentões deixando ela com uma cara de brasilidade absurda. Mas estonteante mesmo ficou o sabor! Nem preciso dizer que vocês precisam provar!

Conheça:

PIZZA DO FÁBIO

Responsáveis: Fábio e Josi

Endereço: Humaitá, 2227 -. Marco

Funcionamento: Todos os dias de 18h às 23h.

Telefone: (91) 3226-1980

Site: www.pizzadofabio.com.br