Cachorro Quente do Mário, há 46 anos nas ruas de Belém.

Há 46 anos vendendo cachorro quente e leitão no mesmo perímetro. Assim é o tradicional cachorro quente do Mário.

Conversei com seu Mário e uma das primeiras coisas que ele me conta é sobre os 50kg de carne que ele vende por dia, o que dá mais de uma tonelada por mês. Então estamos falando não só de algo gostoso, mas de um lanche presente na vida das pessoas na cidade de Belém. Uma grande referência, mas os números não tiram a humildade de Mário Gonçalves que é o proprietário desde 1976 desse carrinho de lanches.

Ele conta que tem todo tipo de cliente e é sempre perceptível isso. Desde o passante ocasional ao carro importado blindado param por lá para pedir um sanduíche, um cachorro quente ou um leitão. A gente vê por ali a família toda trabalhando e ele conta que os filhos têm outros negócios de comida, mas que todos têm grande qualidade.

O cachorro quente dele é simples, apenas salada de repolho com maionese e picadinho no pão de chá. Um clássico para ser degustado na rua entre as buzinadas da Almirante Barroso. A salada de repolho é crocante, repolho novo e a maionese caseira super saborosa. O pão sempre novinho e a carne além de muito bem temperada é suculenta.

Já o leitão é servido no pão careca também com a bendita salada. O leitão é previamente assado no forno de uma padaria nas proximidades e é finalizado na chapa para, além de aquecer, dar aquela caramelizada.

Provando apenas esses dois sanduíches, a gente entende a longevidade do empreendimento e vida longa ao Cachorro Quente do Mário.

Conheça:

CACHORRO QUENTE DO MÁRIO

Responsável: Mário Gonçalves

Endereço: Travessa da Vileta, s/n - esquina com Almirante Barroso - Marco.

Funcionamento: De segunda a sexta das 18h às 23h (aproximadamente).

Telefone: (91) 98062-7484

Instagram: @cachorroquentedomario