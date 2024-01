Machboos de camarão é a receita de Ana Maria Braga hoje (11/01) no Mais Você na Globo

A receita de quinta-feira (11/01), do programa "Mais Você" são os machboos, receita popular em países como Catar e Kwait. A apresentadora Ana Maria Braga experimentou o prato durante sua viagem a Dubai, ensinada pelo chef de cozinha Marco Rubio.

Machboos são feitos com arroz basmati cozido e pode ter frango ou frutos do mar, como o camarão. O arroz basmati é melhor porque absorve mais os sabores das especiarias e temperos. O prato ainda leva manteiga ghee, que pode ser comprada ou feita com casa. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer machboos de camaraão

Arroz

1 quilo de arroz basmati

100 gramas de cebola picada

5 gramas de coentro fresco picado

1 limão-preto seco

100 gramas de pasta de tomate ou extrato de tomate

1 grama de canela em pó

100 gramas de manteiga ghee

5 gramas de combinação de especiarias e pimentas: cominho, coentro, pimenta-vermelha picante, canela, açafrão, gengibre, anis-estrelado, erva-doce, pimenta-preta e cravo

5 gramas de mistura especial de pimentas e especiarias: pimenta-preta, cominho, sementes de coentro, cravo, bagas de cardamomo verde, pimentas-de-arbol secas, canela, nozes, gengibre em pó e açafrão moído.

2 gramas de cardamomo inteiro

15 gramas de caldo de galinha

1 e meio litro de água

Molho

50 gramas de manteiga ghee

100 gramas de cebola picada

1 limão-preto seco

35 gramas de alho picado

80 gramas de pasta de tomate ou extrato de tomate

400 gramas de tomate fresco picado

15 gramas de coentro picado

5 gramas de combinação de pimenta: cominho, coentro, pimenta-vermelha picante, canela, açafrão, gengibre, anis-estrelado, erva-doce, pimenta-preta e cravo

5 gramas de mistura especial de pimentas e especiarias: pimenta-preta, cominho, sementes de coentro, cravo, bagas de cardamomo verde, pimentas de arbol secas, canela, nozes, gengibre em pó e açafrão moído.

10 gramas de sal

5 gramas de caldo de carne

400 mililitros de água

5 gramas de amido de milho diluído

Camarão

8 unidades de camarões inteiros e grandes

1 grama de combinação de pimentas: cominho, coentro, pimenta vermelha picante, canela, açafrão, gengibre, anis-estrelado, erva-doce, pimenta preta e cravo

2 gramas de sal

Suco de limão

25 gramas de óleo de milho

1 grama de mistura especial de pimentas e especiarias: pimenta preta, cominho, sementes de coentro, cravo, bagas de cardamomo verde, pimentas de arbol secas, canela, nozes, gengibre em pó e açafrão moído.

Modo de preparo dos machboos de camarão

Arroz

Lave o arroz para remover o excesso de amido e deixe de molho por 30 minutos. Em uma panela aqueça a manteiga ghee e refogue a cebola e o alho. Quando estiver translúcido adicione os temperos e depois a pasta de tomate, o suco de limão. Adicione o caldo de galinha, os coentros e a água. Quando a água começar a ferver, acrescente o arroz. Reduza a água pela metade, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos.

Molho

Em uma panela aqueça o ghee e refogue a cebola e o alho. Quando estiver translúcido adicione os temperos e depois o tomate, o coentro e o caldo. Adicione água e deixe ferver até os tomates ficarem cozidos e macios. Adicione o amido de milho e ajuste o tempero.

Camarão

Tempere os camarões com todos os ingredientes durante 3 horas na geladeira. Asse no forno por 6 minutos a 200 graus Célsius.

Montagem

Despeje um pouco do molho no fundo do prato, coloque os camarões por cima e despeje outra quantidade do molho. Cubra com arroz e decore (opcional) com pinhões torrados, cebola frita e coentros picados.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)