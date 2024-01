Geleia de chia fácil com apenas dois ingredientes: confira o passo a passo da receita que viralizou

Uma receita que está viralizando nas redes sociais ensina a fazer uma geleia de chia, mas o que chama atenção é a praticidade e seus poucos ingredientes. Ela é ideal para comer no café da manhã ou no lanche, com torradas, pães e iogurte. A chia é rica em fibras e melhora o desempenho do organismo.

A receita foi reproduzida pelo perfil do Almanaque SOS e já conta com mais de um milhão de visualizações. No programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga também testou a receita e aprovou.

O modo de preparo é bem fácil e leva apenas chia e suco, seja de uva integral ou de maracujá. Confira os ingredientes e o passo a passo.

Ingredientes

• 200 mililitros de suco de uva integral. Ou use o suco de maracujá diluído a gosto

• 4 colheres de sopa de chia

Passo a passo

Em uma tigela coloque 200 mililitros de suco de uva integral, 4 colheres de sopa de chia e misture bem. Tampe e leve para geladeira por, no mínimo, 4 horas. Depois deste tempo, abra a tigela. Sirva a geleia como preferir.

Dicas: Você pode colocar algumas gotas de adoçante para que a geleia fique mais docinha.

Confira o vídeo da receita

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)