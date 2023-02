Chia: para que serve, quais os benefícios para a saúde e como tomar

Você já ouviu falar sobre a Chia? Essa pequena semente, originária do México, é uma verdadeira mina de ouro para a sua saúde. Rica em fibras, proteínas, gorduras saudáveis e minerais, a Chia é uma opção perfeita para quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Além de ser fácil de incluir na rotina, a Chia pode ser consumida de diversas formas. Ela pode ser adicionada a sucos, smoothies, saladas, iogurtes e até mesmo ser usada como ingrediente em receitas de pão, bolos e outros doces.

Mas, você sabe como preparar uma receita com Chia? Aqui vai um passo a passo para o preparo de um delicioso pudim de Chia:

Ingredientes:

1 xícara de leite de sua preferência (pode ser o leite de amêndoas, por exemplo);

1/2 xícara de Chia;

1/2 xícara de mel;

1 colher de sopa de essência de baunilha;

frutas a gosto para decorar.

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o leite, a Chia, o mel e a essência de baunilha;

Mexa bem até obter uma mistura homogênea;

Deixe descansar por cerca de 10 minutos para que a Chia absorva o líquido;

Em seguida, basta colocar a mistura em potinhos individuais e levar ao refrigerador por pelo menos 2 horas ou até que esteja firmemente consistente;

Quando estiver pronto, basta decorar com as frutas de sua preferência e servir.

Além de ser uma opção saudável e gostosa, o pudim de Chia é uma sobremesa perfeita para ser consumida a qualquer momento do dia, seja para o café da manhã, lanche da tarde ou até mesmo como sobremesa à noite.

Não perca mais tempo e experimente incluir a Chia na sua alimentação. Com certeza, você vai se surpreender com os benefícios que essa pequena semente pode trazer para sua saúde.

Transforme sua alimentação hoje mesmo e experimente o poder da Chia!