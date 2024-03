Antepasto de berinjela: receita é uma opção deliciosa para entrada ou acompanhamento da refeição

Antepasto significa "antes da refeição" e se trata de um conjunto de iguarias refogadas servidas como entrada em restaurantes. No entanto, a mistura é tão saborosa, algumas pessoas passaram a consumi-la como saladas e até acompanhamentos dos pratos principais.

Comumente, a receita é composta por legumes picados, que são refogados e regados com azeite. O preparo também pode ser feito direto no forno, uma vez que, desse modo, o preparo fica ainda mais suculento.

Saiba como preparar um antepasto de berinjela.

Antepasto de berinjela

- 2 berinjelas grandes

- 1 pimentão vermelho

- 1 pimentão verde

- 1 pimentão amarelo

- 3 dentes de alho

- 3 colheres (sopa) de azeitona preta picada

- 2 cebolas

- 2 colheres (sopa) de orégano

- 1 pacote de uva passa

- Pimenta calabresa a gosto

- Azeite de oliva o quanto baste

- Sal a gosto

Modo de preparo

- Pique todos os ingredientes;

- Em um recipiente, misture todas as iguarias, exceto as uvas-passas;

- Coloque a mistura em uma forma e regue com azeite;

- Leve ao forno e mexa de 15 em 15 minutos, sempre regando com mais azeite para o preparo ficar suculento;

- Quando atingir o ponto de cozimento desejado, coloque as uvas-passas e deixe por mais 15 minutos;

- Após o tempo, retire e sirva com torradas e pães, ou ainda usar como molho de massas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com