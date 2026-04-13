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Kebab de carne suculento: aprenda a receita do clássico árabe

Prático e cheio de sabor, o kebab de carne é uma receita versátil para o dia a dia

Gabrielle Borges
fonte

Kebab de carne (Foto: Freepik)

Inspirado no sabor marcante das comidas de rua do Oriente Médio, o kebab de carne é uma opção prática. Com temperos equilibrados e preparo simples, a receita combina tiras de carne macias com vegetais frescos e um molho tahine cremoso, perfeito para um almoço rápido ou jantar especial.

Confira o passo a passo completo para preparar um kebab caseiro irresistível.

Ingredientes do Kebab de carne suculento

Para a carne:

  • 400 g de alcatra em tiras
  • 60 ml de suco de limão
  • 1/2 colher (chá) de cominho em pó
  • 1/2 colher (chá) de alho em pó
  • 1/2 colher (chá) de cúrcuma
  • 1/2 colher (chá) de açúcar
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Para o molho tahine:

  • 1/4 de xícara de pasta de tahine
  • 1/4 de xícara de água filtrada
  • 30 g de alho picado
  • 60 ml de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

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Para a montagem:

  • 2 pães folha
  • 30 g de alface
  • 60 g de pepino fatiado
  • 60 g de tomate em meia-lua

Modo de preparo do Kebab de carne suculento

1. Marine a carne

Em um recipiente, misture as tiras de alcatra com o suco de limão, cominho, alho em pó, cúrcuma, açúcar, sal e pimenta-do-reino. Envolva bem todos os pedaços e deixe descansar por cerca de 30 minutos, para absorver os sabores.

2. Prepare o molho tahine

Em outra tigela, adicione a pasta de tahine, a água e o suco de limão. Misture até obter uma consistência cremosa e homogênea. Acrescente o alho picado, ajuste o sal e a pimenta, e reserve.

3. Grelhe a carne

Aqueça uma frigideira em fogo alto com um fio de óleo. Coloque a carne marinada e deixe dourar por cerca de 4 minutos. Em seguida, vire as tiras e grelhe por mais 5 minutos, até ficarem bem douradas e suculentas.

Montagem

Abra o pão folha sobre uma superfície plana. Distribua metade da alface, do pepino e do tomate no centro. Acrescente parte da carne grelhada e finalize com o molho tahine.

Enrole o pão como um wrap, fechando uma das extremidades para evitar que o recheio escape. Repita o processo com o restante dos ingredientes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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