Kebab de carne suculento: aprenda a receita do clássico árabe
Prático e cheio de sabor, o kebab de carne é uma receita versátil para o dia a dia
Inspirado no sabor marcante das comidas de rua do Oriente Médio, o kebab de carne é uma opção prática. Com temperos equilibrados e preparo simples, a receita combina tiras de carne macias com vegetais frescos e um molho tahine cremoso, perfeito para um almoço rápido ou jantar especial.
Confira o passo a passo completo para preparar um kebab caseiro irresistível.
Ingredientes do Kebab de carne suculento
Para a carne:
- 400 g de alcatra em tiras
- 60 ml de suco de limão
- 1/2 colher (chá) de cominho em pó
- 1/2 colher (chá) de alho em pó
- 1/2 colher (chá) de cúrcuma
- 1/2 colher (chá) de açúcar
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Para o molho tahine:
- 1/4 de xícara de pasta de tahine
- 1/4 de xícara de água filtrada
- 30 g de alho picado
- 60 ml de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
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Para a montagem:
- 2 pães folha
- 30 g de alface
- 60 g de pepino fatiado
- 60 g de tomate em meia-lua
Modo de preparo do Kebab de carne suculento
1. Marine a carne
Em um recipiente, misture as tiras de alcatra com o suco de limão, cominho, alho em pó, cúrcuma, açúcar, sal e pimenta-do-reino. Envolva bem todos os pedaços e deixe descansar por cerca de 30 minutos, para absorver os sabores.
2. Prepare o molho tahine
Em outra tigela, adicione a pasta de tahine, a água e o suco de limão. Misture até obter uma consistência cremosa e homogênea. Acrescente o alho picado, ajuste o sal e a pimenta, e reserve.
3. Grelhe a carne
Aqueça uma frigideira em fogo alto com um fio de óleo. Coloque a carne marinada e deixe dourar por cerca de 4 minutos. Em seguida, vire as tiras e grelhe por mais 5 minutos, até ficarem bem douradas e suculentas.
Montagem
Abra o pão folha sobre uma superfície plana. Distribua metade da alface, do pepino e do tomate no centro. Acrescente parte da carne grelhada e finalize com o molho tahine.
Enrole o pão como um wrap, fechando uma das extremidades para evitar que o recheio escape. Repita o processo com o restante dos ingredientes.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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