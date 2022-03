Pupunha: Aproveite o preço baixo e aprenda a fazer um purê delicioso do fruto

Não é só de merenda da tarde com café preto que vive a pupunha. Com a safra do fruto amazônico perto do fim, os consumidores aproveitam o preço mais em conta para levar a pupunha para casa e, por que não experimentar um purê de pupunha delicioso?

Além de ser um prato saboroso, comer pupunha pode fazer bem para pele, cabelos, unhas e olhos. Confira a receita de purê de pupunha

INGREDIENTES

1 cacho de pupunha cozida

300 mililitros de leite de coco

2 colheres de chá de sal - para cozinhar a pupunha

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 coco seco

MODO DE PREPARO