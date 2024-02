Como fazer frango empanado no forno: além de saudável, receita fica crocante

Para quem está buscando uma melhoria na qualidade alimentar no dia a dia, é comum que uma das grandes preocupações seja buscar alternativas para o preparo de alimentos fritos, que costumam levar uma quantidade considerável de óleo. No entanto, algumas adaptações podem ser pensadas para este cenário, como assar o alimento na air fryer ou no forno.

Saiba como preparar um frango empanado no forno, que demora um pouco mais do que o comum para ficar pronto (cerca de 1h), mas se torna um prato crocante e ainda saudável.

Frango empanado no forno

Ingredientes

1 kg de frango

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 xícara de farinha de rosca

2 dentes de alho picado

4 colheres de sopa de queijo ralado

1 colher de chá de sal

4 colheres de chá de salsinha picada

1 xícara de Maionese Hellmann's (250g)

Modo de preparo

Misture o frango com o suco de limão; Em uma tigela, misture a farinha de rosca, alho, queijo, sal e metade da salsinha; Em outra tigela, misture a maionese HELLMANN’S com o restante da salsinha; Passe os filés ou as sobrecoxas de frango pela maionese e depois, na mistura de farinha de rosca. Coloque no refratário untado e leve ao forno preaquecido (180ºC) por 40 minutos ou até dourar.

